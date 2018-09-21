【華冠投顧】賴昇楷：昨天中秋好禮「矽晶圓」族群全面噴 看好接棒動起來的內資著墨股是「他」

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「大盤收帶量黑Ｋ，盤面一堆個股殺到東倒西歪，但逆境之中卻 "弱中透強"... 期現貨的控盤方式皆暗示台股低檔有大人在照顧」，盤勢可望進入「外強中彈」的甜蜜期。

回頭來看台股昨日之所以弱中透強並非湊巧（但要看得懂才有用），因為美股緊接著就全面走揚，道瓊與標普 500 更同創歷史新高，今日大盤便在利多之下 + 141 點重上所有均線，最後一盤則因富時指數季度調整而爆量，終場以 1500 億以上的大量收最高，OTC 指數 + 1.58%。

今日台股能夠走漲不出意料，比較超乎預期的是漲勢更加強勁，這部分應是受到川普對美中貿易戰調性放軟以致陸股再度爆漲所激勵，多頭提早於長假之前發動攻勢。

現階段台股多頭具備的最大優勢，首先是新一輪美中貿易戰利空出盡，美股續強且陸股轉強，國際股市可以為台股提供正面助力；其次是外資庫存攀升、融資餘額驟降、融券餘額漸增，籌碼狀態趨向好轉。若進一步考量台、美十一月都即將進行大選，中秋過後多頭控盤者確實有足夠的動機去營造一波行情。

此外，根據歷史經驗，假設某個事件或某個節氣過後行情會漲，那麼行情必須在那天之前就要開始漲才是對的，因為總是有先知先覺者會在賣壓釋出後，趁機跳進場先卡位，而今天的上漲便符合過往的規律（只是漲得比過去激情一些），也暗示行情還沒走完。

＜矽晶圓族群＞

昨天台股表現疲軟，市場一遍保守聲音，昇楷特別提醒 "弱中透強"，強調「凡殺不死多頭的，必使多頭更強大」，可望進入「外強中彈甜蜜期」。「外強中彈甜蜜期」意思是外資著墨的大型股能續強（同時帶動相關族群及推升大盤），也將帶動內資族群彈起來（往往時間短），因此無論指數或個股都有「甜蜜期」，今天已經開始應驗囉！

昨日送給大家的【中秋好禮】就是內資著墨深的「矽晶圓」族群，分別是《5483 中美晶》及《6182 合晶》，因為這兩檔個股在近日 OTC 指數疲弱的環境下竟然悄悄打出帶量的碗形底，有特定買盤介入痕跡，故趁休息整理時切入，結果今天就直接噴出大漲。

沒有跟上腳步的好朋友不要勉強追價，看好接棒動起來的內資著墨股就在今天的中秋好禮中，「甜蜜期」不等人，要賺就要手腳快，請加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168)，到主頁領取【中秋好禮】。

＜被動元件族群＞

昨日提到被動元件龍頭《2327 國巨》於破底後爆出新天量急拉下影線，終場逆勢收紅Ｋ上漲且日 KD 指標呈現低檔背離的黃金交叉，短線浮現搶短契機，今日大盤確認了多頭表態，這個族群當有搶短空間。

被動元件族群最大的劣勢為中長線籌碼紊亂以致股價跌跌不休，但從另一個角度來看，所謂「跌深就是最大的利多」，其優勢正是族群中有很多個股股價已然腰斬甚至跌回當初波段行情的起漲點，基期夠低便是其短線的利基，然而搶短前提必須要有大盤當靠山，大盤若處於多頭勢，這個族群就容易有大咖點火，因為這是最容易帶動人氣的族群。

被動元件一線股中《2327 國巨》較具破底翻氣勢，但《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》則稍嫌弱勢，因此標的的選擇可從前面幾日盤後文列舉的籌碼面或技術面領先轉佳的二線股當中去考慮。

＜外資著墨及連動個股＞

近期台股向上走勢主要由外資發動，其買超標的大多集中在金融以及傳產龍頭股，所以之前作多標的都鎖定在外資著墨以及有機會被連動到的族群與個股，像是近期盤後文所列舉或帶領學員卡位的《5871 中租 - KY》、《2031 新光鋼》、《9958 世紀鋼》、《2013 中鋼構》、《1476 儒鴻》、《1477 聚陽》、《2612 中航》... 等，其走勢依舊相形強勢，可持續追蹤鎖定。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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