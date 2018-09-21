【華冠投顧】台股價量齊揚慶中秋，下周挑戰11000關卡!

台股在傳產股大漲點火拉抬，再配合電子光碟、矽晶圓、被動元件等跌深族群回神反彈帶動下，指數震盪走高漲 141 點，10972 作收，成交量 1559 億元，價漲量增，周線連 2 紅，重新站回月線、季線、10900 點關卡。

台股中秋節前最後一個交易日送給投資人一份大禮，終場加權指數大漲 141 點、收於全日最高點。其中傳產股漲 2.27% 最多，電子股漲 0.72%，金融股漲 1.2%， OTC 漲 1.59%，上漲家數 937 檔大於下跌家數 454 檔。權值股方面由傳產股的台塑化（6505）大漲 5.76％領攻，台化（1326）及台塑（1301）亦勁揚 4.92％、3.52％，食品股統一超（2912 漲 2.45％。金融股富邦金（2881）、中信金 （2891）、國泰金（2882）齊揚逾 1.3％。盤面強勢族群由跌深的矽晶圓，被動元件，光碟股擔綱，其中矽晶圓最強，環球晶 (6488) 漲停，中美晶 (5486)，合晶(6182)，嘉晶(3016) 等漲幅均逾 6%。個股焦點: 生技股的科妍(1786) 一針劑型關節腔注射劑，獨家銷售美國市場授權案，股價連 2 日漲停一價到底。

台股價量齊揚站上所有均線上，在中秋假期間，只要國際無重大事件，美元匯率平穩，行情震盪向尚格局為主。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估