【永豐期貨】台指選擇權盤後－亞股齊紅迎中秋 台股傳金電連線大漲1.3%

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 125 點至 10972 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 0.41 點，電子期正價差縮至 0.12 點，金融期轉為逆價差 - 2.8 點。現貨部分，三大法人買超 154.22 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 8469 口，使留倉部位轉為淨多單 5508 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 6213 口至 28762 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4504 口至 4592 口。

周四美股四大指數同步收高，當中道瓊與標普 500 同創歷史新高，台指期早盤延續夜盤漲勢開高連帶台股開盤同步走高，台塑化周四受油價走高帶動，市值正式超越鴻海站上台股二哥，連帶台塑四寶周五受到資金追捧，當中台塑台化台塑化盤中漲幅均超過 5%，且美元創新低吸引資金回流亞股，台幣大升一角買盤帶動非金電指數大漲 2.27% 創下掛牌以來歷史新高，雖然蘋概股開盤在大立光開低逼近跌停板影響，多檔蘋概股均創波段新低，但隨著大立光盤中由黑翻紅，蘋概股也同步反彈走高，再加上金融股買盤持續湧現，傳金電三大族群走強推升指數大漲超過百點，櫃買指數也在環球晶漲停且生技股反彈帶動下大漲 1.58%，且尾盤受台灣指數公司收盤後指數調整生效大單敲進權質成分股，終場加權指數上漲 141 點或 1.302%，收在 10972.41 點，成交量能 1561.76 億，較前一日增加 209.87 億。技術面來看，週五日 K 長紅並一舉站上所有均線反壓，加上 MACD 指標出現黃金交叉向上，技術面轉為有利多方。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.08 升至 1.27，買權平均隱含波動率由 11.02% 降至 10.74%，賣權平均隱含波動率由 14.26% 降至 13.69%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。

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