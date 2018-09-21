歐元區9月製造業初值回落至53.3 創兩年新低

9 月 21 日周五，法國、德國、歐元區陸續更新了 9 月 PMI 初值。法國製造業 PMI 初值低於預期，更是創下三個月新低，該國私營部門的產出增長也降至 2016 年 12 月以來最低水平。德國 9 月製造業 PMI 初值低於預期和前指，創 25 個月新低。歐元區 9 月製造業 PMI 回落至 53.3，不及預期，創兩年新低。

歐元區 9 月製造業初值創兩年新低

歐元區 9 月製造業 PMI 初值回落至 53.3，不及預期 54.5 和前值 54.6。9 月服務業 PMI 初值為 54.7， 預超過期和前值。

歐元區 9 月綜合 PMI 初值 54.2，低於預期和前值。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 評論稱：「出口近乎停滯，導致歐元區經濟在 9 月出現了兩年來最糟糕的表現。貿易摩擦外加英國退歐，全球需求下降（特別是汽車行業），避險情緒日益加劇，去庫存化以及歐元區內部和其他地區政治不確定性上升，都加劇了商業活動的放緩。」

不過 Williamson 也提到，服務業在一定程度上受到國內需求和強勁就業增長的支撐，意味著第第三季歐元區經濟增長將穩定在 0.5%。

歐元兌美元在歐洲 PMI 數據公布後回吐稍早漲幅，轉為日內下跌。

德國 9 月製造業 PMI 初值創 25 個月新低

稍早數據顯示，德國 9 月製造業 PMI 初值回落至 53.7，創 25 個月以來新低，低於預期 55.7 和前值 55.9。

但德國 9 月服務業 PMI 初值為 56.5，高於預期和前值。而德國 9 月綜合 PMI 初值 55.3，預期 55.4，前值 55.6。

IHS Markit 首席經濟學家 Phil Smith 表示:「德國製造業在 9 月出現了自 2016 年 8 月以來最糟糕的表現，而服務業則表現出 7 年來對新業務的最大提振，進一步顯示出強勁的國內需求。然而，由於出口銷售三年來首次出現下滑，製造業新訂單基本持平。」

同時 Smith 還指出，德國私營部門產出又出現了強勁增長，這是製造業和服務業在 9 月份都做出了積極貢獻。

法國 9 月製造業 PMI 初值創三個月新低

法國 9 月製造業 PMI 初值 52.5，預期 53.3，前值 53.5，創三個月新低。

法國 9 月服務業 PMI 初值 54.3，預期 55.3，前值 55.4。

法國 9 月綜合 PMI 初值 53.6，為 21 個月低點，預期 54.6，前值 54.9。

IHS Markit 的經濟學家 Sam Teague 表示:「法國私營部門的產出增長降至 2016 年 12 月以來最低水平，數據顯示，製造業和服務業整體放緩。」