【華冠投顧】大盤活水來了！底部起漲飆股

◆盤勢分析

何丞唐 分析師

台股今日出現轉折，大盤出量上攻，雖電子掌未回神，但在金融及傳產有力之下，使加權指數突破月線站上，終場上漲 141 點，收在 10972 點，成交量放大至 1559 億元。

盤面上，權值股三雄當中，3008 大立光日前因市場較看好蘋果平價版新機銷售，，加上大摩表示，蘋果未來可能不使用三鏡頭，使近日大立光受到空方襲擊，但今日大立光在開盤跌空逼近跌停之後，有利空出盡的意味，終場走高收紅，上漲 1.85%，收在 3870 元。大立光後續走勢，及對於光學族群的氣勢及影響，也為投資人關注。同為蘋概股的 2317 鴻海也開低走高，終場上漲 0.27%，收在 75.8 元。2330 台積電上漲 0.58%，收在 261.5 元。

漲價題材個股包括矽晶圓族群的 6488 環球晶、6182 合晶、3016 嘉晶等也反彈收紅。

金融族群受投信作帳買單敲進，包括 2891 中信金、2884 玉山金、2882 國泰金、2886 兆豐金、2801 彰銀、2888 永豐金等皆表現不錯，成為大盤今日上攻要角。傳產當中，鋼鐵股續強，包括 2027 大成鋼、9958 世紀鋼、2031 新光鋼等續攻；油價走強也使台塑四寶放量收紅。

下週國內外大事

市場預料美聯準會 (Fed) 下周將升息 25 基點、23 日經濟部公佈汽柴油調升價格、24 日生效美對中 2000 億美元輸美商品加課 10％關稅、27 日舉行 2018 創新技術展

下週操盤筆記

台股在經歷一波修正之後，隨著中美貿易戰加溫，國際股市卻一掃陰霾上攻，顯示市場對於中美貿易戰的反應已利空鈍化。從幾個指數來看，美元指數走弱至近 10 週低點，但黃金價格並無大幅上升，顯示市場無大幅避險情緒。再從日、韓、台股的上漲，以及亞幣的走升，也顯示資金重入新興市場。技術線型來看，從極短線 KD 指標進入 50 及中線 MACD 指標轉正，皆有利多方續攻。

個股方面，下週觀察蘋果新機開賣後的銷售狀況，若優於預期，蘋概股整理多時也將有機會重掌兵符，屆時大盤將有利上攻，但由於大盤前高賣壓仍沉重，後續可望呈現區間整理向上格局。缺貨及漲價題材族群趨勢不變，仍看為跌深反彈。光學族群則留意大立光是否續揚。

本週強勢族群之一的鋼鐵股，其中 9958 世紀鋼、2031 新光鋼，有沒有讓你「黃銅換黃金」，就連 2027 大成鋼也被帶動了起來。各位我沒有跟大家講大成鋼，跟各位分享很人性的操作思維，大成鋼創高，但它已從 15 元漲三倍到 45 元，這波又從 45 元漲到 54 元創新高，那再對比當初 8 月底 60 幾元的世紀鋼，以及 33~35 元的新光鋼，相較於大成鋼，這兩檔是不是在底部，你同樣要買進鋼鐵族群，請問你要追漲三倍的？還是買底部的？

因為最近大跌的個股，你有沒有發覺都是之前所謂「強者恆強」的股票．被動元件不用講了吧，2327 國巨周四再創本波低點，那時候國巨 1000 元的時候，全市場在拼命叫你買，但我跟你講說被動元件技術門檻相對非常低的，漲價題材跟 18 年前 3026 禾伸堂來到 999 元的時候如出一轍。你看 2327 國巨、2456 奇力新、3026 禾伸堂，這波摔得慘不慘，全部破底。還有，之前的網通 5G，之前大家不是拼命叫你買嗎，我沒講你都忘記了吧，3596 智易 7/18 拉漲停，成交量 3 萬多張，現在還有人跟你交待智易嗎？從 81 元摔到週四創波段低 52.6 元，現在全市場又沒有人敢跟你說他有 5G 概念股了。

對比底部的 9958 世紀鋼、2031 新光鋼，底部的股票，你絕對敢買，是不是可以讓你安心買、安心賺，你也敢買得多、也可以賺得多嘛。所以人家常講，在股市你要買到主流，我也講最簡單的概念：台灣有至至少少、保守估計有 2 萬多人在投資股票是無往不利的。講白話一點，就是穩賺的啦，因為他們知道公司會不會接到大訂單。如同 1786 科妍小飛俠，打入美國市場，成為美國 FDA 認證，第 5 家做侵入性關節治療的公司，這麼多廠商，科妍可以成為第 5 家，而且收十年的權利金，1786 科妍周四、周五鎖單漲停。那你想不想在周四之前買進，當然想啊！所以你與我們相遇嘛，就像今年 3 月份 1786 科妍在 54 元時候，我帶領全國所有會員重壓，不到一個月漲到比 101 還高，最後一趟我們在 6 月份 80 元的時候獲利出清。所以當初 50 幾元的時候，我說台灣膠原蛋白要做得比科妍好，沒有了。現在人家打入美國市場成為台灣之光，那你也發覺到，我們 3 月賺起來的獲利，也比現在的利多發酵還要多了。我常說的投資訣竅，你要「買在大家不知道的地方、賣在大家都知道的地方。」所以你要不要從底部買起、底部賺起？要嘛。時序 9 月季底，行情將會比你想像得還要好，趕快來吧。

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