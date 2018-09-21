【華冠投顧】盤後分析：美中助攻 台股價量齊揚

劉彥良 分析師

美股改寫歷史新高、陸股大漲 2.5%，美中助攻下台股開高走高價量齊揚，終場上漲 141 點收 10972 點，成交量放大至 1541 億元 (因尾盤富時指教調整)，距重返上周預告的 11000 僅一步之遙。

電子股跌深反彈，股王大立光 (3008) 更從差一檔跌停拉到收漲 1.8%，不過很多空頭股都是混水摸魚、反彈無量，若晚上細看籌碼發現法人繼續站在賣方，要小心下周打回原形。

漲價概念股再次反攻，從技術面上來看已具備反彈契機，所以上周納入經濟日報投組當中，今天環球晶 (6488) 亮燈漲停、母公司中美晶 (5483) 大漲 9%。我認為漲價概念股下周仍有機會續彈，不過這只是技術面上的跌深反彈，沒有回升的條件，所以操作上就是手腳要快並嚴設停損點。

至於資金避風港的風電族群，指標股世紀鋼 (9958) 強勢軋空，距前高 98.7 元僅剩 5 元左右的差距，並帶起大股東新光鋼 (2031)、同為水下基礎的中鋼構(2013) 也一併創高。目前世紀鋼的的券資比已突破 5 成，空單最好先避開。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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