【華冠投顧】武傑電台:台股大漲141點!萬一近在眼前!鋼鐵英雄-9958世紀鋼再創新高!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、9958 世紀鋼、3661 世芯 KY、2327 國巨、5278 尚凡。

台股盤勢分析:

美國股市持續創高下，台股早盤小跌 + 25 點開出，僅管早盤在大立光的影響下，指數一度回測平盤；下半場『節前賣壓』結束，指數開始震盪走高，終場大漲 + 141 點作收，收在 10972 點，成交量 1559 億。

台北股市大漲 + 141 點，11000 點已經近在眼前；投資朋友你還害怕嗎?! 從 9/10 我們說…『恐懼的總和』再到 9/11『貪婪的開始』，9/12『贏在起跑點』；台股已經從『署光乍現』，現在是『黎明升起』。武傑還是保持我們的規劃… 台股第三季『以盤代跌』的格局已經告一段落，目前就處於年底行情的『起跑點』；雖然短期間市場利空消息不斷，但這些都是有利籌碼行進間換手。展望中秋節過後… 台股在築底的過程，個股依舊強弱分明；但是雖然市場買盤擴散，『軋空』氣氛濃厚。武傑九月最後一周給投資朋友的建議是…『作多是唯一的方向』!!

最後… 祝大家『中秋佳節快樂』!!

今日想知道 9958 世紀鋼武傑的看法的好朋友們! 歡迎加入 LINE@私訊我們!

武財神 - 陳武傑分析師推出最新『早鳥優惠案』! 歡迎在 LINE@或 FB 免費了解!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

9958 世紀鋼、2349 錸德、1783 和康生、6488 環球晶、5278 尚凡、2049 上銀… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

1526 日馳、2337 旺宏、3576 逸達、4513 福裕、5371 中光電、3149 正達、3037 欣興… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

不定時在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與好股票你分享!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入陳武傑老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/kso8xF

詳細操作策略，請加入陳武傑 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3221

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg