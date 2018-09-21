【日盛投顧】指數站回所有天期均線

◆盤勢分析

1. 因美股持續走高，周五亞股普遍上漲，台股早盤以小高盤開出，因蘋概股指標 3008 大立光、2317 鴻海走弱影響，指數一度回測平盤，但在台塑四寶、金融股拉升助威，指數轉為緩步上攻，接連收復季線與月線，最終收在 10,972.41 點，上漲 1.3%。OTC 指數受惠矽晶圓族群轉強，全日上漲 1.58%，收在近三日最高點。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五加權指數收長紅 K 棒，站上所有天期均線之上。

(2) 量能：成交量擴增至 1559.99 億元，後續上漲保持 1350~1400 億元以上水準為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉開口擴大，MACD 翻揚至零軸之上。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 154.11 億元；外資 + 136.05 億元、投信 + 1.30 億元、自營 + 16.77 億元。

跌深的小型電子股回穩，金融、傳產表現強勢

1. 電子類股

(1) 矽晶圓：4Q18 矽晶圓供需仍吃緊，6488 環球晶公司派信心喊話，周五股價強勢漲停；帶動 5483 中美晶、6182 合晶爆量上漲。

(2) 被動元件：全球被動元件 MLCC 市況持續供不應求，2327 國巨已與主要客戶簽訂長約，預期 10 月起可貢獻業績，股價維持強勢；觀察近期外資對被動元件族群包括 2492 華新科、3026 禾伸堂、2456 奇力新等個股開始轉為小幅超買，配合短線負乖離過大，短線仍有反彈空間。

(3)CD-R：2323 中環 9/21 實施庫藏股，買回區間價格為 5 元至 10 元，股價強勢漲停；2349 錸德營運改善、減資 27.32% 彌補虧損，股價漲 7%。

2. 非電子類股

(1) 台塑：大陸限產效益發酵，塑化產品維持強勢，1301 台塑、1303 南亞、1326 台化股價震盪走高，；此外，國際油價攀升激勵 6505 台塑化股價勁揚 5.7%，帶動二線塑化 1313 聯成、1305 華夏、1309 台達化、1310 台苯、1312 國喬股價同步轉強。

(2) 水泥：大陸水泥市場即將進入旺季，華南地區報價上漲，帶動 1101 台泥、1102 亞泥股價長紅站上季線。

(3) 金融：FED 升息在即，加上台灣整併題材，金融族群走強 2885 元大金、2836 高雄銀、2884 玉山金、2801 彰銀漲漲幅居前。