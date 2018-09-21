投資者平倉盤湧現促港元急速反彈 料屬短暫現象--華僑永亨

香港華僑永亨銀行經濟師李若凡周五稱，投資者平倉盤湧現帶動港元今早急速反彈，但相信只是短暫現象，港元匯價很快會回到相對合理水平。

港元兌美元HKD=D3於香港時間大約09:15升穿7月高位7.839後升勢加劇，至10:28高見7.82，是自今年2月中以來高位；香港時間11:11，港元匯價報7.8220。

李若凡指出，最近港元資金偏緊，一方面由於美團點評(3690.HK)和海底撈(6862.HK)兩只主要新股凍結相當一部分資金；另一方面，臨近9月底銀行需要預留資金應付季結，因而扯高港元遠期匯率和拆息，投資者開始為套利交易進行平倉。

“今日平倉情況更為嚴重，因4、5、7月的幾個重要支付位一下子出現突破，令投資者加速平倉，導致港元匯價反彈得急速而且誇張。”她說。

她相信，經過一輪恐慌性平倉行動後，港元很快會回到相對合理的水平，不會再發生今天的現象。

李若凡說，預計港元拆息繼續走高，一個月拆息上試2%，三個月拆息上試2.2%，因下周美國很大機會宣布加息，而香港銀行近日紛紛調高定期存款利率，反映銀行的資金成本壓力上升，故銀行跟隨美國加息，即上調最優惠利率（貸款基準利率）的機會較之前有所增加。

財政司司長陳茂波周四在越南向傳媒表示，本月美國加息似乎是無懸念，估計香港加息機會相當之高。

路透調查顯示，接受調查的113位分析師全部預計美聯儲將在9月25-26日的會議上升息。預計年底前將再升息一次，使聯邦基金利率達到2.25%-2.50%。

自3月以來，港元匯率一直陷於接近香港金管局弱方兌換保證的7.85水平附近。金管局分別於4月、5月及8月入市承接港元賣盤共約1,035億港元，目前銀行體系總結余已下降至約760億港元的水平。

路透香港9月21日