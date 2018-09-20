世界節能王！比特微發佈最新產品神馬M10礦機

在如今社會深度變革的年代，互聯網高科技技術已成為社會進步的重要推動力量，而深圳比特微電子科技有限公司(下稱“比特微”) 是其中一家具有強勁科技實力的芯片設計公司。

9月19日，比特微在深圳舉辦新產品發佈會，正式發佈公司新產品神馬礦機M10，併與業内頂尖公司共同探討了行業的最新趨勢。期間，比特微董事長、總經理兼CTO楊作興博士出席發佈會併發表了演講。

目前，比特微已擁有完整的設計流程和大量自主核心技術，核心技術涵蓋了算法、集成電路微結構的精細優化、低功耗技術、高級芯片封裝技術、係統級供電與散熱技術等。此次發佈的新產品神馬礦機M10是一款採用了16nm工藝的比特幣礦機，神馬礦機M10正常模式算力穩定在 33.6TH/s，牆上功耗 2157 W，功耗比 64.2 W/T，低功耗模式算力穩定在 26.7 TH/s，牆上功耗 1591 W，功耗比 59.6 W/T，成為礦機中的節能王，處於行業遙遙領先地位。

比特微成立於2016年，總部設立於深圳，研發中心設立於北京，是一家擁有28nm/16nm/7nm專用芯片研發、產品設計和銷售能力的高科技公司，緻力於專用芯片設計、區塊鏈技術、雲計算及人工智能等領域的深入耕耘。公司擁有自主知識產權的專用芯片和配套產品，擅長雲計算數據中心的部署和平台運營，服務於雲計算、人工智能、區塊鏈等大數據處理和應用領域。

2016年7月，楊作興博士創立比特微。2017年2月成功投片，併於3月開始量產。經過業務的快速發展，至今比特微已經獲得4輪融資。公司主導設計的28nm低功耗高性能區塊鏈BT1000芯片，其應用產品銷售額超過18億元。第二代16nm BT1800芯片，功耗和成本在業界遙遙領先。

目前虛擬數字資產行業同時面臨著機遇和挑戰，楊作興博士十分看好虛擬數字資產的前景。他認為，虛擬數字資產解決了一個基本問題，即數字資產的問題。他認為虛擬數字資產解決了財產安全的訴求，符合人性的需要，因為對虛擬數字資產的前景很看好。他進一步解釋，目前公司核心競爭力和實力是全定製芯片設計方法學，“在虛擬數字資產這個領域，隻是用來試驗我們的方法”，。“我們雖然看好虛擬數字資產，但不是我們的終極目標，我們的終極目標是要用全定製芯片設計方法學繼續讓摩爾定律推動我們現在的電子產業以及未來的AI，推動我們整個第四次工業革命，用智能化推動全球的自動化智能化的進程。”

楊作興博士指出，區塊鏈和虛擬數字資產是一個新興的的行業，政府對這個行業保持非常開放的態度。當然，這個行業也有需要規範的環節，比如SOR，政府有必要採取措施進行監管和規範。

2012年，虛擬數字資產整個行業價格大跌，2013年出現大漲行情，而2014年又下跌了一年，連續6年不斷經歷大漲大跌行情，週期性比較明顯。今年以來，比特幣價格下滑明顯，目前市場上普遍認為礦機的需求將受到比特幣等虛擬數字資產價格的大跌而大幅減緩，對礦機生產商產生較大影響。而比特微作為行業龍頭企業之一，業績也不可避免地受到影響。楊作興博士認為，2018年是虛擬數字資產的熊市年，這是行業發展的規律。“我們礦機生產商會利用這個時期研製出功耗更低的礦機，等待牛市到來。”

此外，AI也是比特微的一個發展戰略方向。楊作興博士稱，公司計劃在2019年啓動AI領域的探索和嘗試。做AI有3個節點：第一要有痛點的應用;第二是高效率的算法;第三是高效能的計算。我們以第三點作為自己的核心武器。

隨著近些年虛擬數字資產價格大漲，虛擬數字資產礦機生產商也從中受益，比特大陸、億邦國際及嘉楠耘智均啓動赴港上市。楊作興博士表示，上市是一個不錯的選擇，能夠讓公司規範化，也能讓更多的人了解到比特微。楊作興博士坦言，公司已經把上市作為一個規劃，也許未來會考慮到香港或者納斯達克等地上市。國家對虛擬數字資產的監管日益趨嚴，對此楊作興博士指：“作為一個芯片設計研製廠商，我們堅持專用芯片的設計、繼續人工智能芯片的研製，同時我們也會配合國家的一切監管。對於比特微的未來，楊作興博士信心十足，認為比特微將繼續以全定製芯片設計方法學延續摩爾定律，研製的神馬礦機在業内未來1～2年會處於領先優勢，公司也將成為CPU及AI領域的領跑者。

作者：覃漢計