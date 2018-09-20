研調：美中貿易戰延燒伺服器 四代工廠受影響 可能回台生產

集邦科技 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查指出，受到美中貿易戰影響，從中國大陸出貨到美國的伺服器相關產品，將受 10% 增值稅影響，包括廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 與神達 (3706-TW) 等代工廠，受害最大。TrendForce 預估，長遠來看主要伺服器可能遷移生產重心，重新將台灣列為生產重鎮。

資深分析師劉家豪指出，美國公布的 2000 億元中國商品關稅清單，對伺服器影響最大，現階段大多數的代工廠組裝跟測試產線，多設在美墨邊境的免稅區，受到衝擊較小，主要影響將是主機板業務，及中國大陸當地製造封裝的伺服器記憶體模組。

劉家豪認為，各代工廠將採取因應作法，例如廣達因為主要業務為北美資料中心及 ODM，而 ODM 又以 Google、AWS、Azure 及 Facebook 代工量最多，為避免衝擊，現階段考慮在中國以外地區生產，加上勞動成本等考量，轉移至台灣或是東南亞第三地生產，都是可能的考量。

劉家豪表示，英業達則以傳統伺服器品牌代工為主，約占整體伺服器業務 6 成以上，客戶包括 Google、百度及阿里巴巴，雖然英業達受到影響最低，不過出貨至北美的伺服器整機產品，除了持續在墨西哥及捷克組裝外，不排除將上海及 L6 產線移到台灣。

緯創主要客戶為 Dell 及 HPE ，劉家豪分析，由於緯創是全球規模最大的 L6 主機板供應商，預期緯創會在既有的中山廠以外，持續增加台灣產線，提高生產彈性，而美墨邊境的免稅區則維持現有業務。

TrendForce 評估，長遠來看，在中國生產的不確定因素較多，主要伺服器可能遷移重心，將台灣列為生產重鎮。

TrendForce 表示，如果從需求端分析，北美市場約占全球 4 成，以網路型資料中心直接代工規模最大，約占全球市場 2 成。目前北美資料中心業者受到貿易戰影響層面較小，而 Google 跟 AWS 的影響層面最低，因為主要代工產線都在台灣，而其他產線則佈局在歐美，至於 Facebook 及 Microsoft 則與代工廠協商，產線將隨時因應貿易條款做調整。