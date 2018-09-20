上期所銅期權即將面世 向倫敦和紐約對手發起更大挑戰

上海期貨交易所(ShFE)將於周五推出銅期權交易，要在2,700億美元的全球性市場中分一杯羹，這是其向倫敦和紐約對手發起的最大挑戰之一。

上期所去年推出了糖和豆粕期權之後，也在考慮向外國投資者開放其旗艦銅期貨。銅期權的推出，是中國發展衍生品行業的長期努力中的重要一步。

期權有助於金屬消費者、生產者和交易商管理價格風險。期權合約給予買方按規定價格買賣期貨的權利，但買家不承擔義務。

隨著中國經濟蓬勃發展以及散戶湧向商品期貨交易，1999年成立的上期所在過去的十年中在全球銅期貨市場獲得了較大份額，挑戰倫敦金屬交易所(LME)接近獨霸的地位。

現在，上期所想在不斷成長的期權業務中占有一席之地。

按當時價格計算，去年LME銅期權交易規模總計約2,650億美元，較上年增加0.3%；而2017年芝商所(CME Group)(CME.O)旗下紐約商品期貨交易所(COMEX)銅期權交易量增長近兩倍至104,490口，規模約為73億美元。

中國一些銅業公司已經在較為成熟的倫敦和紐約市場交易期權，但另外一些則因為無法獲得須用作交易抵押的外幣而無緣參與。上海期交所的銅合約以人民幣計價。

“目前，對於那些準入LME銅期權有限制或是無法準入的境內市場參與者來說，上海期交所銅期權可以成為最好的替代品，”摩根大通期貨有限公司執行長魏紅斌表示。

金瑞期貨總經理助理邱國洋表示，對本土參與者來說，在中國而不是海外進行對沖，可能也會更好地反映本土市場。

他預計上海期交所推出銅期權最終會對LME的期權交易量帶來影響，盡管不是在短期內。LME成立於1877年。

LME在電郵回覆中稱，中國市場是一個補充性的交易體系，“刺激套利交易活動，有助於整體市場成長”。

CME金屬部門全球主管Young-Jin Chang也對中國推出銅期權表示歡迎，並指出該交易所20%的成交量是在美國交易時段之外產生，指的是亞洲的需求。

**走向全球**

為提高期權市場流動性，上海期貨交易所已經批準18家機構成為該所銅期權做市商，遠多於國際交易所通常指定的幾家做市商，凸顯出上期所支持該期權合約的決心。

這些做市商中包括江西銅業(600362-CN)(00358-HK)旗下金瑞期貨，以及五礦產業金融服務(深圳)公司。

瑞士大宗商品貿易公司托克(Trafigura)的發言人說，該公司也將參與首日交易。托克在中國有一家交易子公司。

分析師稱，該期權合約能否成功可能取決於其是會成為冶煉廠和制造商的對沖工具，還是會成為投機客的投機場所。投機客通常主導鐵礦石和煤炭等中國其他期貨市場，並引發價格大幅波動。

推出一項期權合約也有助於增強上期所對國際投資者的吸引力，該交易所正準備允許外國投資者投資銅期貨合約。

但上期所尚未給出向外資開放銅期貨合約的日期。

該交易所在3月推出一項原油期貨合約，旨在與其他全球指標期貨合約抗衡；大連商品交易所在5月向外資開放鐵礦石期貨市場。

路透北京9月20日