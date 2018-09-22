他吞下台灣遊戲業半壁江山、養全球最強電競戰隊 蕭政豪：你看我像黑道嗎？

作者： 鍾張涵 圖片來源：黃明堂

他 30 多歲創業打造全台最大線上博弈「星城 Online」，外傳身價百億，卻極少人見過他。他入主華義、投資橘子、爭奪智冠經營權。不久前還金援風雨飄搖的樂陞，吞下遊戲業半壁江山。他養出全球最強電競戰隊「閃電狼」，又取得 NCC 執照，佈局電視頻道，打造電競一條龍。他是蕭政豪。他想做什麼？

網銀國際董事長蕭政豪戴著黑框眼鏡、披著中分短髮，穿上公司旗下電競戰隊「閃電狼」的圓領 T 恤和黑色休閒褲，從辦公室緩緩踱步而出。

這位全台最大線上博弈網站「星城 Online」的經營者，看來像個宅男工程師，不像百億身價的遊戲大亨。

但他一旦離開辦公室，就會有一到兩名穿著便衣的私人隨扈隨行，一路貼身保護到住家。

他的辦公室位在台中七期的興富發鼎盛大樓 32 樓，辦公室走出去便是木製咖啡吧與茶桌，中台灣的豔陽從窗外照射而入，但董事長特助將窗簾拉下，蕭政豪就在明暗交錯中，坐在木椅上一邊喝茶、一邊接受《天下》獨家專訪。

蕭政豪給人的印象也就像那些光影，時而清晰、時而隱晦。

成立於 2008 年的網銀國際，10 年來在線上博弈業迅速崛起，同時蠶食各遊戲公司股權。

今年 6 月一場智冠經營權爭奪戰，更讓縱橫商場 30 餘年的「遊戲教父」智冠董事長王俊博心驚膽跳，坦言「幾個月都沒法好好睡覺，常常晚上驚醒。」

過去 6 年來，蕭政豪以公開市場加碼、參與私募或投資等方式，入主華義，持股橘子 21％，若再加上今年智冠持股約 26％，他掌握的上市櫃遊戲的股權合計逾 50 億元市值。

過去台灣遊戲業曾有「北橘子、中網銀、南智冠」之稱，當蕭政豪成功拿下智冠一席董事之後，距離一統台灣遊戲業江山，幾乎僅有一步之遙。

但這個急速竄起的台灣新遊戲霸主，外界卻極為陌生，不少遊戲業者都沒見過蕭政豪，形容他是「謎一樣的存在」。

許多人好奇，為何網銀實力如此雄厚？

網銀最大營收來源就是有「線上玩星城，何必去賭城？」標語的「星城 Online」，內含水果盤、百家樂、柏青哥、德州撲克等博弈遊戲，營運內容迥異於其他遊戲廠商代理的線上遊戲事業。公司透露，去年網銀營收 45.06 億元，稅後淨利 10.74 億元。

以此計算，網銀稅後獲利是橘子 40 倍、智冠 2 倍以上，雖然沒有上市櫃，其實是遊戲圈最賺錢公司，充足的銀彈讓他有能力對外投資。

今年 8 月，蕭政豪再拿出 1.2 億元，金援樂陞這家因前董座許金龍坑殺投資人一案，朝不保夕的遊戲商。樂陞若還不出錢，也將納入蕭政豪麾下。

但許多人不理解他的投資思維：投資華義、樂陞這兩家風雨飄搖的公司，這位神秘大亨打的是什麼算盤？

程式高手 打造全台最大線上博弈網

這可能得從蕭政豪的「來時路」，才能一窺其背後經營哲學。

他的家庭背景和博弈沒有關聯，父母從事的是手工具製造業。但他是程式高手，就讀台中嶺東商專資訊科時，就展現天賦。據網銀內部人士轉述，曾聽蕭政豪的高職同學說，「老師在台上教，大家在台下練習，他（蕭政豪）的進度就常常超越老師教的。他都會自學、很有天分！」

接受專訪前一晚，蕭政豪也透露自己寫程式到深夜，「我都寫底層，」他輕描淡寫地說。

熟知網銀內部運作的人士透露，「他都寫伺服器的 code，你看星城長期具備穩定性和擴充性，就是技術的驗證，」該人士解釋，「遊戲開發及運轉核心都在 server 端，終端必須和伺服器溝通順暢，人數與效能衝上頂巔時才不會塞爆，蕭政豪自己寫 code，從這裡你就知道他的技術力。」

蕭政豪 30 多歲創業，打造全台最大線上博弈網站「星城 Online」，海內外會員數高峰時破百萬人次。但也引發爭議，有民眾玩到傾家蕩產訴諸媒體，蕭政豪也曾於 2012 年被台中地檢署依賭博罪起訴。

起訴書顯示，當年檢方起訴蕭政豪、張協建（負責營運「星城」的宏鑫多媒體董事長、現為華義董事長）及其他十位俗稱的「幣商」，檢方認為，雖然遊戲公司僅准許玩家透過點數卡儲值，以現金 1 元兌換遊戲中的星幣 100 元，無法反向換回現金、只能儲值在遊戲中購買虛寶或持續玩下去，但在遊戲中贏了的玩家，常透過外圍幣商兌現。因此，幣商可賺得買賣差價，玩家得以套現，已構成賭博行為。

但檢察官無法證明蕭政豪等人與幣商有任何勾結、合作行為，而法官認為幣商是「玩家間相互合意之財產移轉行為」、「非以與他方對賭方式決定財產得失」，因此不是賭博。最後，地方法院和高等法院先後都判蕭政豪等 12 名被告無罪。

一位不願具名的線上博弈業者透露，台灣博弈網站技術門檻不高，也要以美觀的介面、聲光效果激勵客人。最重要的還是賠率設計，「要能掌握人性、讓玩家輸幾把、贏幾把，想一直玩。」

該業者直言，「台灣博弈網站都有幣商在裡面，沒幣商就沒人要玩。但有些公司會自己投資幣商，有些公司雖與幣商沒關聯，但默許幣商存在。」

當《天下》記者追問，星城屬於哪一種？該業者「嘿嘿」笑了兩聲，沒有回答。

蕭政豪不喜歡與「賭博」畫上等號，自認自己是正當經營。他於出庭答辯時指出，公司嚴禁交易星幣，違者會祭出停權處分。

「每個時代有每個時代有機會發展的事業，我只是在對的時候、做一個比較可能成功、走比較前面的行業，」蕭政豪說。

但他也認為，受限於台灣市場規模，星城獲利已到頂峰，需要佈局其他領域，「每個時代都要看到當代和未來可能的成功模式。」

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

來源：《天下雜誌》 656 期

更多精彩內容請至 《天下雜誌》