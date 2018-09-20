科妍、浩鼎攻美報捷 雙攻漲停帶動族群逆勢走強

美股持續震盪，但受到貿易戰利空陰霾籠罩，亞股狹幅震盪，台股今 (20) 日一度衝上 10900 點整數關卡，不過賣壓沈重隨即翻黑，其中生技股靠著題材與政府基金做多支撐，科妍 (1786-TW)、浩鼎 (4174-TW) 挾利多消息雙雙攻上漲停，同步推升生技族群股價亮眼，上市、櫃股漲逾 1%，成今日台股亮點。

科妍宣布與美國客戶 OrthogenRx 公司簽署 HYAJOINT Plus (一針劑型關節腔注射劑) 獨家總經銷合約，將由 OrthogenRx 依照銷售額提供一定比例權利金，為期 10 年，科妍將成為美國第 5 家獲得 FDA 上市許可的廠商，外界推估，相關銷售權利金總金額將上看 1 億美元。

科妍指出，一針劑型關節腔注射劑，拿到執照後就可上市，而美國是全球最大市場，未來商機可期，最快一年內在美面市。

科妍旗下生技一廠預估明年底投產，包括皮下填補劑、關節腔注射劑及可吸收防沾黏凝膠等產品，年產能為 1200 萬支，舊廠折舊攤提年限將滿，未來將作為試量產等基地。

浩鼎期下 OBI-822 新藥目前雖然尚未開始三期臨床收案，不過抗癌新藥 OBI-3424 昨日宣布獲得美國 FDA 認定治療急性淋巴性白血病孤兒藥認定，將展開第一、二期臨床試驗，而這已是該新藥第二項適應症獲得美國 FDA 孤兒藥認定。

利多消息讓科妍今日早盤攻上漲停，早盤和康生 -KY 同步亮燈鎖停，康友 -KY 漲幅逾半根漲停板，生技類股開出紅盤，浩鼎同步攻上漲停，帶動櫃買生技中小型類股走揚，包括雙美、奈米醫材及佰研，漲幅都超過 5% 以上。

高價股大江生醫，雖然今年營收獲利雙雙看好翻倍成長，不過除權息後股價一路走跌，已經翻落 500 元以下，今日盤中最低價為 465 元，以近期波段高點 614 元計算，市值蒸發近 150 億元。