【安聯投信】投資信心回升 技術面資金面正向　安聯生技觀測指數維持在9分晴天區

今年金融市場波動加劇，但生技產業基本面健康，較不受貿易戰影響，且藥價議題已淡化，投資信心回升。生技指數在資金持續流入下，技術面轉強，突破年初高點壓力區，短中長期均線多頭排列。安聯 9 月生技觀測指標總分仍維持 9 分晴天區，顯示生技產業正向，投資信心回升。

安聯《生技觀測指數》自 2013 年 8 月推出，從三大面向、五大指標等短、中、長期角度觀測生技產業，總分最高 10 分，每月發布觀測結果並以晴雨表反應投資前景。7 月生技觀測指數維持至 9 分，基本面均為正向評級；技術面上，指數站回均線，評等亦維持正向；資金面維持在中性。

安聯全球生技趨勢基金經理人許志偉表示，今年生技類股挾財報、併購和新藥題材等堅實基本面及內需股優勢，不畏市場波動，NBI 指數第三季以來今仍有 7% 以上的表現。從技術面來看，NBI 指數 9 月 7 日收 3703.86 點，突破年初高點壓力區，短中長期均線向上排列，指數高於月線、高於中長期均線，MACD 亦為正向。

在併購動能上，許志偉表示，短線較無大型併購案件傳出，但製藥生技大廠手握大筆現金，且產業競爭加劇下，併購需求依然強勁。根據瑞士信貸統計，今年生技製藥業主要併購案 12 件，平均金額 86.95 億美元、一個月溢價平均 78%，均超越 2017 年 (平均金額 36.63 億元、一個月溢價平均 45%)。

許志偉表示，生技指數表現持續正向，最主要是反映北美生技資本動能強勁，進而帶動族群信心。如果加計公、私募基金和 IPO 資本市場規模，光 7 月份年增長達 123%，今年以來迄至 8 月底成長 106%，逾倍的成長正是可以解釋反映市場信心大增。

在新藥審查進度上，政策面的態度也趨向積極。許志偉表示，FDA 審核新藥腳步有加快跡象，8 月審核通過 8 顆新藥，累積年初迄至 8 月底已經有 34 顆新藥通過審查，顯示政策面轉為積極，預期今年能夠超越 40 顆新藥。

展望後市，許志偉表示，隨著資金持續回籠、明年醫療預算可望提升 5%、賣座藥發展佳、FDA 審藥速度加速以及生技成為貿易戰避風港等，這些都將持續挹注相關族群的基本面以及支撐相關類股的表現。

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