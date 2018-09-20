滬深兩市漲跌不一滬指漲0.05% 稀土板塊走強

週四(9月20)，滬指早盤小幅高開，個股漲跌互半，稀土永磁集體走高，鴻達興業大漲9%，市場人氣有所回升。截止集合競價開盤，滬指報2732.17點，漲0.05%;深成指報8241.70點，跌0.08%;創指報1391.25點，跌0.08%。

從盤面上看，稀土永磁、細胞免疫治療、石墨電極、可燃冰、知識產權板塊、土地流轉、鋼鐵、銀行等板塊上漲;農機、食品安全、生物質能、軍工、黃金、大飛機、冷鏈物流等板塊跌幅居前。

個股方面，基建龍頭達剛路機(3連板)高開8.67%，康尼機電(2連板)高開6.17%;油氣板塊龍頭升達林業(8天5板)低開1.54%，海默科技高開5.22%;核電和軍工板塊睿康股份(9天6板)高開2.56%，科新機電(3連板)高開5.85%，博雲新材(5天4板)低開5.91%，紅宇新材(2連板)高開4.17%;進口博覽會概念股飛力達(2連板)高開3.97%;5G概念龍頭股匯源通信(3連板)競價漲停;工業4.0龍頭智慧松德(2連板)競價漲停;次新板塊永新光學(昨日炸板)低開5.58%。

申萬宏源證券認為，在内外因素共同作用下，短期大盤有望迎來一個偏暖的反彈窗口，但也需要進一步觀察量價配合的情況。建議投資者底倉可逢低配置受益於政策支撐、安全邊際較高的大金融、石油天然氣、公用事業等板塊。此外，計算機、軍工、5G等少數科技題材股彈性較佳，也可少量參與。