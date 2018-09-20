川普計畫提名Nellie Liang出任Fed理事

白宮週三 (19 日) 宣布，美國總統川普計畫提名前聯準會經濟學家 Nellie Liang 出任 Fed 理事。Liang 目前是華盛頓的布魯金斯學會的資深研究員，過去曾領導一個負責金融穩定政策和研究的 Fed 部門。

Liang 早在 1986 年時就進入聯準會，擔任研究經濟學家，並於 2017 年離開至布魯金斯學會，同時擔任 IMF 的顧問。她一直是註冊的民主黨員。

2009 年初，Liang 幫助進行政府的第一輪銀行壓力測試，以應對市場對美國最大銀行抵禦能力的擔憂。2010 年，當時的聯準會主席柏南克 (Ben Bernanke) 聘請 Liang 進入金融穩定辦公室，以監督 2008 年危機後金融體系的風險。

去年，市場批評金融危機後聯準會超寬鬆的貨幣政策，損害了銀行業，並使金融體系更加脆弱，對此，她提出反對意見。Liang 表示，證據表明，特殊的貨幣政策改善了金融穩定性，包括銀行的彈性。

美國聯邦準備理事會由 7 名委員組成，其成員由美國總統提名，參議院批准。川普已經提名 5 人，有 3 人獲得通過，分別是主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席 Richard Clarida 和銀行監管副主席 Randal Quarles。另外兩名候選人還未獲得確認，分別是經濟學家 Marvin Goodfriend 和堪薩斯銀行委員 Michelle Bowman。

前 Fed 經濟學家、Macropolicy Perspectives LLC 的創辦人 Julia Coronado 表示，Liang 是個傑出的選擇，她對金融市場的理解深刻，並領導了它們監管框架的重組。