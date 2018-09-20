

◆盤勢分析

1. 美國股市週三 (19 日) 大多走高，因為投資人認為，美中之間的貿易戰不會像之前擔心的那麼糟糕，轉而關注經濟基本面的改善，道瓊指數漲逾 150 點，直逼紀錄新高。然而，科技股下挫，帶給指數帶來壓力，並限制了整體市場的上漲，美股四大指數漲跌 - 0.08%~0.61%，僅 NASDAQ 小跌，其餘收上漲，道瓊再創近期新高，中長期趨勢偏多。

2. 台股周三在國際盤走強與台指期結算等因素影響，再度回到年線約 10813 點位置上，終場指數大漲 97.06 點，漲幅 0.90%，收在 10857.27 點，成交金額為 1279.76 億元，量增價漲，至於 OTC 僅漲 0.29%，收盤在 132.60 點，表現相對較弱勢。

3. 週三台股盤中最高點 10882 點，雖然已將 9/18 黑 K 線高點 10806 點克服，但 9/17 高點 10883 點壓力卻未完全攻上，因此周三大漲可暫視台指期結算所致，由於下周一有中秋節連假，因此得再觀察數日走勢，由於 9 日 KD 也剛在低檔向上交叉逐步來到 45 與 35 附近，因此即使多方漲多而若出現拉回修正，其壓力都不會太大，目前離前三波低點 10523 點、10606 點與 10667 點所連接上升趨勢線約 10680~10720 點也相當接近，而高點壓力則在月線 10900~11000 點附近，預估大盤極短線將在 10700~11000 點間整理，可低接高出來回操作。

4. 法人籌碼：三大法人合計 + 130.88 億元；外資 + 105.28 億元、投信 + 1.65 億元、自營商 + 23.94 億元

5. 電子類股:

(1) 太陽能族群: 台灣國際智慧能源周（2018 Energy Taiwan）（19）日在台北南港展覽館開展，而市場反應久未上漲的太陽族群，包括 6244 茂迪、3576 新日光與 4934 太極等股大漲，由於產業為長期下跌趨勢，暫視跌深反彈，短線觀察指標股即可。

(2) 記憶體族群: DRAM 大廠 2408 南亞科（18）日宣布，首度參選且入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，在半導體及設備類中獲得肯定，加上公司今年獲利成長，帶動 2408 南亞科、2337 旺宏與 2344 華邦電等股上漲，因買盤仍不強，暫視為跌深反彈。

(3) 網通大廠 2345 智邦總經理李志強昨（19）日表示，今年資料中心、企業用交換器需求相當穩定；針對市場最關注的 400G 新產品進度，李志強首度透露，可望在明年第 2 季量產出貨。由於 400G 產品的利潤非常好，法人看好有助帶動智邦營運大躍進。

(4) 大立光創辦人林耀英家族 18 日鉅額轉讓 6,090 張持股，市值逾 235 億元，將採股票作價模式轉讓予「茂鈺紀念股份有限公司」籌備處代表人林恩平，新公司將於 10 月成立。法人推估，為因應台灣版肥咖條款 CRS（共同申報準則）時代來臨，大立光以股票作價成立新公司，家族信託的雛形浮現，並兼具鞏固經營權、調控持股，及預留國際大廠合作空間的三種模式，進可攻退可守。

6. 非電子類股

(1) 水泥族群: 由於 9 月大陸水泥市場價格持續走高，加上第 4 季為傳統旺季，預期水泥價格仍將會維持上漲趨勢，也帶動水泥族群買盤，包括 1101 台泥與 1102 亞泥等股出現攻勢，因先前已先大幅拉回整理，可觀察法人後續動作。

(2) 金融族群: 由於中美貿易影響外資買股方向，近期外資持續偏向買超金融類股，包括 2886 兆豐金、2890 永豐金與 2834 台企銀等股走強，在國際因素仍可能干擾之下，可持續留意此部分後續買盤。

(3) 鋼鐵族群: 在大陸傳統「金九」旺季需求及環保限產的政策支撐，使鋼價維持在高檔，由於產業報價不看淡，買盤得以延續，包括 2027 大成鋼、2014 中鴻與 2013 中鋼構等股出現攻勢，可觀察後續買盤。

(4) 台灣生技業昨（19）日連番報喜，其中科妍自行開發的一針劑型關節腔注射劑產品授權美商 OrthogenRx，預期未來十年科妍可獲得逾 1 億美元（逾新台幣 30 億元）的授權金；另外，浩鼎新藥 OBI-3234 抗血癌適應症獲美國食品藥物管理局（FDA）孤兒藥資格認證，未來將可享有優先審查、獨賣、定價權等優惠。

