美團明天掛牌 每股定價69元 公開發售僅超購0.5倍遜小米

港交所第二家「同股不同權」新股美團點評 (3690-HK) 明 (20) 日掛牌前公佈招股結果，公開發售部分僅輕微超購 0.5 倍，共 1.7 萬人申購。一手中簽率 100%。國際發售則大幅超額認購。每股上市定價港幣 69 元。

美團公開發售部分僅超額認購 0.5 倍，倍數少於小米 (1810-HK) 近 8.5 倍。申請 1 至 10 手的分派率 100%，無最高上限申購，大戶最多認購 125.7 萬股。

國際配售則獲大幅超額認購，分配給基礎投資者及承配人的股份最終數約 5.3 億股，相當於全球發售初步提呈認購發售股份總數約 110%(假設並無行使超額配股權)。

根據與基礎投資者訂立的基礎投資協定，基礎投資者認購的發售股份數目現已確定。其中 OppenheimerFunds 及 OFI Global Institutional 認購 5660.37 萬股、Tencent Mobility 認購 4528.34 萬股、Lansdowne Partners (UK) LLP 認購 3396.26 萬股、Darsana Master Fund LP 認購 2264.17 萬股、中國國有企業結構調整基金透過合格境內機構投資者管理人華夏基金管理公司認購 1132.08 萬股發售股份，合共認購 1.698 億股發售股份，占全球發售初步可供認購的發售股份約 35.36%(假設並無行使超額配股權)；及全球發售完成後已發行股本總額約 3.09%。

美團上市發行價定為港幣 69 元，接近港幣 60 元至 72 元招股價上限，將於明 (20) 日掛牌。

這次集資淨額約港幣 325.55 億元，其中約 35% 用於提升技術及研發能力。另外約 35% 用於開發新服務及產品，20% 用於選擇性尋求收購或投資於與業務互補及策略一致的資產及業務，其餘 10% 用作營運資金及一般企業用途。

