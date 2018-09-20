南證易名佳兆業證券 被指代郭曉群掃大量康宏

去年康宏環球(01019-HK)入稟控告多名前任及現任高層，以及佳兆業(01638-HK)主席郭英成兒子郭曉群等人，當時更有指郭曉群透過富昌證券及南洋證券掃入大量康宏股份。據聯交所資料顯示，南洋上周已「正名」為佳兆業證券，郭曉群更早在去年6 月已經入主，目前佳證持倉最多上市公司為康宏，佔已發行股本19.87%。

翻查佳兆業證券提交予公司註冊處的資料，該行由2007年9月開始以南洋證券名稱營運，並由多名林姓、李姓等個人股東持有，其股權到2017 年易手，由郭曉群從南洋證等多名股東李麗娜等人接手。目前郭曉群持有佳兆業證券93%，另一陳姓股東則持股7%，該行的註冊資本為3000萬元。南洋證券更於9月10日起，易名為佳兆業證券。

揸康宏環球19.87％ 為最大持倉

基於康宏環球去年尾狀告郭曉群等人，在入稟狀中提到，對比郭曉群經富昌證券及南洋證券增持的股份約28.31%，與郭經由證券行處置的股份數目接近，因此有指郭經富昌及南洋證券持有大量康宏股份。

根據中央結算持倉進一步顯示，佳兆業證券於9 月18 日在康宏環球持倉佔整體股份的19.87%。惟未能確定該批股份，是否代郭本人還是其他客戶持股。同時，該行亦在同日，在佳兆業健康(00876-HK)及佳兆業持約6.56% 及1.11%。至於另一被指代郭曉群持有康宏環球股份的富昌證券及富昌金融，則為佳兆業另一創辦人、郭英成兄弟郭俊偉參與打理及創辦，並由郭浚偉出任富昌金融主席職務。

曹貴子胞兄曹貴宜 剔出康宏訴訟

此外，康宏風暴中的關鍵人物「醫生」曹貴子，其胞兄曹貴宜本月初申請剔除康宏針對他的訴訟。高院法官夏理士昨早頒布書面決定，認為沒有基礎證明指出，曹貴宜對所謂「循環融資計劃」知情，以及透過計劃協助曹貴子維持對康宏的控制權。

夏官提到，康宏一方並無證據證明，曹貴宜從康宏環球前行政總裁麥光耀等人取得孖展融資資金， 是在協助曹貴子維持康宏控股權。同時夏官又認為，已經給予康宏時間，提出更具體理據去確定對曹貴宜的指控，但是最終康宏未有給予充分理據，予人感覺康宏只是基於炒作而去作出申索，因此下令剔除針對曹貴宜參與循環融資的申索部分。

來源：明報