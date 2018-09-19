國務院發布關於完善國家基本藥物制度的意見

國務院辦公廳發布關於完善國家基本藥物制度的意見，意見指出，以滿足疾病防治基本用藥需求為導向，根據我國疾病譜和用藥特點，充分考慮現階段基本國情和保障能力，堅持科學、公開、公平、公正的原則，以診療規范、臨床診療指南和專家共識為依據，中西藥並重，遴選適當數量的基本藥物品種，滿足常見病、慢性病、應急搶救等主要臨床需求，兼顧兒童等特殊人群和公共衛生防治用藥需求。強化循證決策，突出藥品臨床價值;規范劑型規格，能口服不肌注，能肌注不輸液。支持中醫藥事業發展，鼓勵醫藥行業研發創新。

優化基本藥物目錄遴選調整程序，綜合藥品臨床應用實踐、藥品標准變化、藥品新上市情況等因素，對基本藥物目錄定期評估、動態調整，調整周期原則上不超過3年。對新審批上市、療效較已上市藥品有顯著改善且價格合理的藥品，可適時啟動調入程序。堅持調入和調出並重，優先調入有效性和安全性證據明確、成本效益比顯著的藥品品種;重點調出已退市的，發生嚴重不良反應較多、經評估不宜再作為基本藥物的，以及有風險效益比或成本效益比更優的品種替代的藥品。原則上各地不增補藥品，少數民族地區可增補少量民族藥。

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