【華冠投顧】台股投資秘笈：與「關鍵人物」的距離！

何丞唐 分析師

台股今日震盪反彈，投資市場對於美中貿易戰不止盡而打噴嚏，本週台股連兩天下跌之後，周三隨著三王反彈，加權指數終場收漲 97 點，收在 10857 點，成交量為 1279 億元。

盤面上，蘋概股包括 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光、2337 旺宏、6176 瑞儀、4938 和碩、3034 聯詠、2474 可成等表現不錯；太陽能股包括 2406 國碩、5483 中美晶、3576 新日光、4934 太極隨著美國太陽能股 SunPower 股價大漲，今日被帶動上攻；鋼鐵股包括 2027 大成鋼、8415 大國鋼、2013 中鋼構、9958 世紀鋼、2031 新光鋼等也有所表現。

今日漲停的個股為：3563 牧德、5468 凱鈺、2442 新美齊、3523 迎輝、6574 霈方、8080 奧斯特、4934 太極、3162 精確、3498 陽程、6142 友勁、5227 立凱 KY、6244 茂迪、3576 新日光

近期蘋概及電子大宗族群受到中美貿易戰未停息受影響，資金轉向傳產及風電，使大盤整體上攻力道不佳，策略上選股不選市。

「黃銅變黃金」！2031 新光鋼是不是也有一個「光」，有沒有越來越亮！所以八月底邀請大家來「黃銅變黃金」、最新「就是那個光」接班人。

這週 2031 新光鋼創下波段高；我說你不敢買 9958 世紀鋼也沒關係，因為老師要消滅你每個不賺錢的因子！都看到了吧，名門正派、裁切鋼材孤門獨市的 2031 新光鋼，，昨天成交量又來到一萬多張，當初八月底成交量只有二千多張的時候，有沒有讓你買在沒有人知道的地方！

昨天大盤殺最兇的蘋概股 3008 大立光，還記得吧，四月份股價已從 6000 元到 3000 元，我在四月底 3300 元這裡，帶領全國會員重壓並預告「蘋概股業績將超出你想像的好」。我不跟你玩文字遊戲，直接帶領全國會員來操作，結果股價從從 3300 元一路到 5300 元，漲了 2000 元，短短 3 個月，3008 大立光漲超過 60%。我也跟大家說，你不要又買在大家都知道的地方，我們 3008 大立光早已獲利出清了。

現在蘋果新機發表後，3008 大立光股價卻創了波段新低，這週二，3008 大立光亮燈跌停，來到 3860 元。如果當初你是跟我們在 3300 元買大立光的，到現在你還賺 500 元；但如果你是過去四個多月，從 5/9 開始買 3008 大立光的，到現在全部套牢。差得多不多？現在有人跟你交代光學類股嗎？3008 大立光、3406 玉晶光、3504 揚明光，我還一直跟各位講買點還沒到，你不要著急，買點到了老師會通知大家。光學類股好不好賺就看你跟誰一起賺！

我跟你說過，買股票不要像「義和團」，我舉過很多例子，像被動元件族群，2327 國巨如果你買在 1000 元、900 元、800 元、700 元、600 元… 你現在還有命嗎？2327 國巨現在面臨 500 元保衛戰。惟有你在 8/14 到 8/28 這個區間，老師帶領大家操作，兩週最多讓你賺 100 元，可以了吧。上星期我還跟各位講，買點到了，那個時間有什麼不敢買？只要把你的風險設定好，因為你不是買在 1000 元、900 元、800 元的人，2492 華新科也是這樣啊！如果你是從高點一路買下來的「義和團部隊」，早就喪失信心了！但如果你是先前就避開風險、滿手獲利的現金、再把風險設定好，是不是就能賺取應得的利潤！

所以當初八月底，那時候指數在 11000 點，老師告訴大家，檢視手中持股，我跟你「一檔換一檔」，無論是 MOSFET、矽晶圓，DRAM，通通來，把你手中套牢最多的，來跟我「黃銅換黃金」。我還說，你不敢買 9958 世紀鋼，你可以買底到不能再底的 2031 新光鋼。持有大量 9958 世紀鋼的，有人說它空頭走勢、弱者恆弱，會繼續破底，結果呢？

我在這裡一直跟大家溝通一個觀念，台灣啊，我講保守一點，2300 萬人當中至少有 2 萬 3 千人在操作股票是無往不利，因為他可能是公司重要人物的親朋好友，那你總是要多花一點心思嘛！就像早期來我家吃喝的小伙子，現在不是「小幸運」，是「大幸運」了，當初也沒想到，現在已經紅遍兩岸三地。我講的很實在，今天老闆跟你說：「公司接到超級大訂單，股票自己去買幾張吧。」你總不會跟老闆講說：「可是股票 K 線圖空頭排列耶…」各位你懂我意思吧。

老師都盡量想辨法為各位掌握到第一手的產業資訊，只是可能活動名稱會做個變化，比如說，叫你來「黃銅換黃金」，就是希望能幫助到最多的投資好朋友，老師一直都是跟你做未來了。所以你要怎麼拉近跟關鍵人物的距離，你要掌握第一手的產業訊息，那你 Line 群組加了沒有？你都還來得及賺，預備自己站好位置吧。

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