【華冠投顧】盤後分析：果然先下後上 未來重返萬一

劉彥良 分析師

昨天台股獨弱，盤後分析請投資朋友不要悲觀，研判台股本周將先下後上，果然今天就展開大反攻，把昨天看空甚至認為今天會壓低結算的人通通軋到爆。

川普針對後續 2000 億美元商品僅課 10%，我說這是利多非利空，因為沒有直接課 25%，所以昨天亞股都是開低走高。既然川普手下留情，中國的反擊自然也很客氣，只回以 600 億美元的規模而且課 5~10%。其實貿易戰的衝突已經越來越小，因為雙方都快沒有籌碼，只是誰也不肯讓步所以還沒有協商成功，我認為投資朋友切莫因相關消息就對盤勢失去客觀判斷。

外資期貨淨多單前兩日已不到 2.5 萬口，但今天一口氣就大增 7000 口。就今年的經驗，只要出現 2 字頭就代表台股在相對低檔，反之來到 5 萬口時就是相對高檔，所以接下來外資還會再增加淨多單，指數也會重返 11000 點之上，等期貨淨多單破 5 萬口再來保守就好。

資金避風港的風電族群今天表現還是不錯，包括潤泰材 (8463)、新光鋼(2031) 和中鋼構 (2013) 都改寫波段新高，但短線賣壓也隨之出籠，所以投資朋友可以先出一趟等拉回再接。至於昨日強調可能轉弱的紡織股利勤 (4426)、銘旺實(4432) 以及遊戲股大宇資(6111)，今天多方也沒有補量反擊，一樣見好就收，待拉回再接即可。

傳產股較不受貿易戰影響，投資朋友後續可留意剛轉強的遠東新 (1402)、統一(1216)、泰山(1218)、大成鋼(2027) 及其子公司大國鋼 (8415) 等。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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