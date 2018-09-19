【永豐期貨】台指選擇權盤後－全球股市紅通通 台股開高走高收復年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 96 點至 10874 點。價差方面，台指期為正價差 16.73 點，電子期正價差 0.51 點，金融期為逆價差 - 0.11 點。現貨部分，三大法人買超 131.06 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 6144 口，使留倉部位轉為淨多單 3430 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 4258 口至 28886 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 415 口至 2598 口。

中美第二輪貿易戰攻防大致符合預期，市場緊張態勢和緩，週二美股大漲作收，激勵週三亞股投資人信心，陸股也持續自低點反彈，台股早盤跳高開出後，在買盤積極進場下，指數震盪走高，台積電跳空開高後維持在平盤之上，直至尾盤皆未見明顯賣壓浮現，午盤過買盤力道加重推升指數上攻，頗有拉高結算意圖，盤面上前 50 大權值股中有 43 檔均收漲，其中台積電與台塑化分別上漲 1.38% 與 3.40% 為台股拉抬大部分漲幅，不過被動元件反倒紛紛走軟，國巨、華新科、禾伸堂跌幅大抵落在 2% 至 5% 之間，終場加權指數上漲 97.06 點或 0.902%，收在 10857.27 點，成交量能 1281.23 億，較前一日增加 99.95 億。技術面觀察，週三日 K 紅棒留上影線，KD 黃金交叉向上，MACD 也有負值收斂跡象，但目前上方面臨 10 日線與月季線反壓，整體格局轉強但短線仍有震盪回檔疑慮。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.11 升至 1.15。買權平均隱含波動率由 16.81% 降至 10.96%，賣權平均隱含波動率由 21.37% 降至 13.91%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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