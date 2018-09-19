【華冠投顧】電金傳三合一攜手，台股攻回10800及年線!挑戰季線!

台股今日由電子，金融與傳產三合一攜手上攻，指數終場上漲 97 點，10857 作收，成交量 1279 億元，價漲量增格局，收復年線和 10800 點關卡。

大盤昨日因股王大立光 (3008) 跌停，跌破年線，今日在美股上揚及陸股上揚帶動下，電子，金融與傳產權值股一起攜手攻回 10800 及年線! 其中以傳產股最強，漲 1.2%，電子股漲 0.75%，金融股漲 0.78%，OTC 指數由於被動元件族群及矽晶圓的下跌拖累，僅漲 0.3%。上市櫃整體上漲 982 家多於下跌 408 家。盤面焦點: 今天是智慧能源週起跑日，太陽能和風電族群紅不讓，其中太陽能股紅通通，茂迪 (6244)、新日光(3576)，太極(4934) 亮燈漲停板，元晶 (6443)、達能(3686 漲逾 7%。而風電族群部分，台船(2208)，華城(1519)，永大(1507)，中鋼構(2013)，世紀鋼(9958) 等均上漲。弱勢族群被動元件國巨 (2327)，華新科(2492)，禾伸堂(3026)，日電貿(3090) 及矽晶圓的嘉晶 (3016) 等股價均再破底。

台股就技術面來看，守住前波低點 10606 點，呈上升趨勢不變，今日再收復上年線及 10800 點關卡，有利上攻。但由於下周一中秋節連假及外資期貨多單仍停留在 3 萬口以下，隨時要小心，10,800 點及年線不宜再跌破，否則轉弱勢，預期這 2 天中秋節前將持續震盪整理。

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