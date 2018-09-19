【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美中戶課關稅不如市場預期嚴重，加上川普與波蘭總統談話中提及，美國未來可能與中國達成貿易協議，市場風險偏好情緒再度升溫，之前跌深的太陽能及被動元件族群再度反彈，台積電也領軍蘋概股回穩，加權指數大漲近百點，收復年線但止步於季線之前，外資於現貨買超 105 億元。

《國際金融市場焦點分析》

中國週二宣布對價值 600 億美元的美國商品徵收新的關稅，不過稅率在 5-10% 之間，低於先前所宣稱的 10-20%，市場預期這是中美雙方為新開啟的協商所做出的暫時讓步，激勵隔夜美股走高，今日滬深兩市小幅低開後隨即震盪上行，再度呈現各行業板塊全線普漲的情形，且量能明顯放大，不過上証在尾盤逼近 2750 關卡時遭遇賣壓有所壓回，後續可關注該價位壓力。

《國際商品市場焦點分析》

俄羅斯指責敘利亞擊落俄羅斯的偵察機，市場擔憂中東衝突將再度出現升溫，加上昨日晚間沙烏地阿拉伯表示樂觀見到布侖特原油維持在 80 美元一桶以上，且中美貿易衝突未如市場預期嚴重，推升市場風險偏好回溫，使得昨日輕原油期貨及布侖特原油期貨上漲皆超過 1%；農產品市場方面，受到南美洲將可能擴大黃豆種植面積，及美國黃豆豐收影響，導致黃豆創下 10 年新低。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證