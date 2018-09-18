【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國政府宣布對中國大陸進口 2000 億商品加徵 10% 關稅，台股早盤隨亞股開低，不過隨著利空鈍化指數一度拉升，但是電子指標股大立光因外資調降目標價而重挫跌停，台積電及鴻海也同步重挫，僅靠金融及傳產撐盤，加權指數收盤下跌 0.63% 失守年線，外資於期現貨合計買超 59 億。

《國際金融市場焦點分析》

川普宣布將自下週起對價值 2000 億美元中國輸美商品課徵 10% 關稅，並從明年開始，稅率調升至 25%，川普同時揚言，若中國採取報復措施，美國會另對 2670 億美元中國輸美商品加徵關稅，受到衝擊今天滬深兩市雙雙低開，隨後沖高回落整理，午後基建板塊崛起帶動金融、水泥及鋼鐵等板塊擴大漲幅，激勵 A 股各行業板塊普遍走高，滬指大漲近 2%，收在全日最高點逼近 2700 點。

《國際商品市場焦點分析》

伊朗出口持續影響市場，使得輕原油期貨一度上漲至 69.5 美元 / 桶上，不過晚間原油市場仍受到中美貿易問題影響，導致市場對於原油需求出現擔憂，加上俄羅斯及伊拉克亦表示將增產原油，昨日輕原油期貨及布侖特原油期貨皆呈現下跌，另外，受到貿易戰問題不確定性升溫，且美國後續將可能對中國 2670 億商品課徵關稅影響，市場擔憂原油需求問題再起，使得輕原油期貨早盤呈現下跌。

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