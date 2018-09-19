國泰金旗下國壽拚Fintech創新 數位化全通路經營計畫獲AITA肯定

金融科技的浪潮以及產業國際化的趨勢，國泰金 (2882) 旗下國壽持續數位領域創新，去年主推「Cathay Box 客戶視圖」、「風險管理模型」、「行動保險創新服務」及「社群媒體經營」等四大主題，今年更聚焦在數位化的全通路經營，強高調數位發展、大數據分析、科技創新打造全新且完善的用戶體驗，除 App、會員網站外，今年更推出 LINE 官方帳號。近年國壽數位化進程拿下「亞洲保險業科技獎(Asia Insurance Technology Awards, AITA)」相關獎項，AITA 評比重點為：流程自動化、客戶互動、資料分析、行動化能力、創新、數位保險推動。



國壽此次 AITA 參賽提案係以全通路經營計畫，係把大數據應用於線上的服務平台以及線下的銷售管理工具，串連起客戶、公司與業務員之間的關係，例如讓年輕的客戶能在線上以 people like me 的概念找到適合之商品，同時，業務員能依據即時的大數據資料精準洞察客戶的需求，提供服務。