旺季加持產線出貨齊揚 致新Q3營收可望季增逾一成 單季每股賺1.37元

在產業旺季的加持下，IC 設計大廠致新 (8081) 大小尺寸面板用電源管理晶片出貨暢旺，法人圈預估，致新第三季營收可落在 11.5 億元到 12 億元間，季增逾一成，單季每股淨利更有望達到 1.37 元。致新為本土的電源管理晶片龍頭大廠，產品主要應用領域為面板，終端市場為 LCD Monitor、NB、LCD TV，出貨產品包含 PM IC、WLED 驅動 IC、P-gamma 晶片等。



而受惠於產業旺季到來，上述各大產線出貨齊揚，法人圈估算，致新第三季營收可望達到 11.5 億元到 12 億元間，季增逾一成，單季毛利率為 31%，營益率為 11%，第三季每股淨利可達 1.15 億元到 1.2 億元間，單季每股淨利 1.35 元到 1.4 元。惟致新官方對於市場臆測數字向來不予回應。

