【華冠投顧】武傑電台:提前押寶台股第四季與選舉行情 !

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、9958 世紀鋼、3661 世芯 KY、8131 福懋科、6477 安集。

台股盤勢分析:

黎明升起

傳產龍頭全面轉強，台股早盤上漲 + 48 點開出，受到台指期貨結算影響；三大法人同步買超百億，加權指數震盪走高，終場上漲 + 97 點作收，收在 10857 點，成交量 1279 億。

七月『彈』、八月『盤』、九月『大洗盤』!! 所以台股在經過上半月的『大洗盤』後，接下來就是年底選前的『起跑點』。昨天我們已經說過…『貿易戰』的問題，只是市場『借題發揮』；所以盤勢的觀查重點在於… 現在的股王大立光和權王台積電。目前大立光和台積電股價尚在震盪、修正之際，台股買盤已經開始擴散；未來當大立光和台積電開始轉強上攻，相信只會有更多資金流入台股。

今天指數重新站回年線關卡，隨著先前我們說的… 攻守交換『署光乍現』；到今天外資回頭大買百億，多頭的大陽已經是『黎明升起』。持續樂觀看待年底『選舉行情』!!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1519 華城、2442 新美齊、8936 國統、2027 大成鋼、3576 新日光、2406 國碩… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

1526 日馳、4137 麗豐 KY、3105 穩懋、2492 華新科、3026 禾伸堂… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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