【大昌投顧】盤前分析－金融指數平盤附近收紅，重返月線支撐

◆盤勢分析

1. 台股昨日跌勢延續，除了貿易戰籠罩全球之外，蘋果的預購下修，影響台蘋概股下挫，最終以下跌 68.4 點作收。短線上月、季線尚有壓力，回測至缺口，尚未完全回補，多方仍有一口喘息機會，量能背離疑慮，因此未來量價持續同步，缺口未被回補之下，有機會延續反彈格局。

2. 櫃買指數相對加權指數弱勢，多方力道是否反撲，端看 9/14 長紅低點，能否守穩，若能支撐，反彈格局將延續，中小型個股走勢將可望跌深反彈，反之將轉為弱勢整理。

3. 金融指數平盤附近收紅，重返月線支撐，成為撐盤要角。電子指數修正走跌，股王大立光領跌，蘋概股幾乎弱勢表現，影響電子股走勢，而強勢族群有電信服務、NB 相關、工業電腦等。傳產類股則由食品、鋼鐵、水泥等表現較佳。\

4. 中國於 9/18 立即宣布反制措施，對進口自美國 600 億美元商品課徵 5％～10％關稅。預料美方隨後將宣布對中 2,670 億美元徵稅計畫。雙方你來我往，貿易戰持續延燒。

5. 根據國際半導體產業協會（SEMI）於 9/18 公布的最新報告指出，今年全球晶圓廠設備投資將增加 14％達 628 億美元，2019 年可望上揚 7.5％達 675 億美元，不但連續 4 年成長，也創下歷年來晶圓廠設備投資金額最高的紀錄。