【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆ 中美貿易戰局再開, 蘋果供應鏈首當其衝

美中新一輪貿易戰再開，市場擔心中國以打擊蘋果供應鏈作為反擊，蘋概三雄皆呈現跌勢，大立光 (3008) 更是重挫跌破 4000 元關卡，使台股開盤跳空後持續走低，再度失守年線，終場下跌 68 點，成交量 1,172 億。

技術面，指數開盤跳空穿越年線後，盤勢震盪走低，而連續兩日的下跌皆未出現成交量放大，且下檔仍有上升趨勢線未破，近期盤勢呈現大區間震盪，操作上不宜過度追價。

籌碼面部分，即使大盤呈現弱勢，外資仍做多現貨 17.4 億，期貨部分也同步買超 1,922 口，淨多單升至 2.4 萬口，大額交易人與特定法人合計賣超 700 口，散戶指標做多力道減弱，P/C ratio 降至 1.11，整體籌碼維持中性看待。

綜合上述，中美貿易戰開始圍繞蘋果攻防，使得蘋果及其供應鏈都受到空方打壓，蘋果、台積電 (2330) 股價都呈現創高後修正，使得台股上漲力道不足，但觀察上一輪關稅實施日可發現，越接近關稅上路，不確定性消除後，股市就有探底止穩的機會，盤面雖受消息影響較為震盪，但在未破低點前，仍不須悲觀看待後市。

◆ 選擇權分析

P/C ratio 降至 1.11，整體籌碼維持中性看待。