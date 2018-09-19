【統一證券】盤前分析－貿易戰火越演越烈、多看少做謹慎應對

◆盤勢分析

美國總統川普正式宣布對中國 2000 億美元商品加課關稅，中國官方也以強硬態度回擊，使新興市場投資氣氛持續悲觀。對台股後市行情，分析如下：

第一、國際股市部份 - 白宮宣布自 9 月 24 日起繼續對中國進口的 2000 億美元貨物徵收 10% 額外關稅，且自明年 1 月 1 日起提升為 25%；白宮並指出若中國再度採取報復行動，將對另外約 2670 億美元的中國商品額外徵收關稅。而中國國務院於昨日晚間宣布將對美國進口約 600 億美元商品課徵關稅回擊，此舉可能使下周的美中貿易談判面臨取消，恐再度加深市場避險情緒，不利新興市場後市行情。

第二、虛擬貨幣空頭走勢延續。中國人行與上海金融服務辦公室聯合發文指出，虛擬貨幣相關投機炒作盛行，嚴重擾亂金融秩序，將持續防範 ICO 及虛擬貨幣交易風險，並嚴格打擊非法宣傳；近期在多國監管機構祭出政策箝制下，虛擬貨幣以比特幣為首，行情接連重挫，比特大陸更傳出恐將破產之消息，將對虛擬貨幣類股造成強大股價壓力。

第三、從技術面觀察。台股再度跌破各期均線，上檔的中長期均線壓力反覆累加，以及成交量能未能明顯回升，外資多空立場仍搖擺不定，宜保守操作。

第四、電子類股買氣續弱。受日系外資下調評等影響，大立光昨日賣壓強烈，跌停鎖死作收，也連累光學元件族群的玉晶光、先進光、新鉅科、佳凌等走勢均弱；受子公司鵬鼎於中國掛牌的磁吸效應影響，臻鼎 - KY 股價重挫也以跌停作收。虛擬貨幣利空頻傳，撼訊、麗臺、映泰等均呈弱勢震盪。