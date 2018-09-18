威秀影城開展二大新業務衝營運 最快明年討論IPO

全台最大影城業者威秀董事長吳明憲今 (18) 日指出，除了自營據點外，已開始推展代管業務，也就是品牌授權給地區性的電影院業者，加上自營據點開出，預計至 2020 年有機會再新增 5 個據點，同時，今年底將首次跨足室內主題樂園，首家樂園設在台中。他強調，內控管理已大致完成，快的話明年內部就會開始討論 IPO 的時程。

吳明憲說明，目前全台共有 14 座自營威秀影城，去年來客數共 4700 萬人次，也就是每人一年入館 2 次，低於鄰近南韓的 4 次，顯示還有很大的成長空間。

除了威秀明後年將在台北和台南再各開 1 家自營據點，目前已確定在花蓮、金門均透過品牌授權方式開出新據點，吳明憲強調，「品牌授權將是一個新的發展方向」，讓在地有很長歷史的電影院可透過使用威秀品牌增加來客數，目前在高雄已有一個案子正在洽談。

在影城本業之外，威秀已成立娛樂部門，專營 VIESHOW CENTER 樂園，以體感體驗為主，首個據點坐落台中，占地約 500 坪，希望透過室內娛樂設施的推出，跨足玩樂新型態經營。

另外，儘管年金改革上路已經衝擊到內需部分產業，不過威秀表示，由於日前處在暑期強檔上映旺季，暫時沒有看到明顯的影響。