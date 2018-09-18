國泰航空8月載客量升6.4%

國泰航空(00293-HK)公布，國泰航空與國泰港龍航空於 2018 年 8 月份合併結算的客、貨運量。兩航空公司在 8 月份合共載客327.8萬人次，同比上升 6.4%，乘客運載率上升 0.8 個百分點至 87.1%，以可用座位千米數計算的運力則上升 4.9%。今年首八個月的載客量上升 2.4%，而運力則增加 3.3%。

兩航空公司8月運載的貨物及郵件合共18.76萬公噸，同比增加 8.9%，而運載率上升 2.9 個百分點至 68.4%。以可用貨運噸千米數計算的運力上升 2.8%，而貨物及郵件收入噸千米數升幅為 7.4%。今年首八個月的載貨量上升 7.1%，運力增加 3.3%，而貨物及郵件收入噸千米數亦上升 6.6 %。

國泰航空商務及貨運董事林紹波表示，八月份客運量增長超逾運力增長，而前艙需求亦持續強勁。受惠於更多直航乘客等因素，經濟艙收益率亦有所增長。貨運業務於八月份保持增長動力。整體航線網絡錄得強勁的轉口貨運量，推動載貨量增長超越運力，其中藥物及鮮貨均有可觀升幅。

然而，今年來一直利好的外幣匯率走勢正急速逆轉。另外，日本及香港先後受颱風吹襲，航班運作嚴重受阻，尤其正值貨運季節高峰期，勢必影響九月份業務表現。集團會繼續密切留意外圍因素可能對全球貿易造成的影響。

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