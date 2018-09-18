發改委發布深化混合所有制改革試點若幹政策意見

9月18日，發改委發布關於深化混合所有制改革試點若幹政策的意見。意見指出，對於按規定程序和方式評估交易的國有資產，建立免責容錯機制，鼓勵國有企業推動混合所有制改革。

對於由於一些國有企業曆史上獲得劃撥國有土地證照不全、證實不符、權屬不清、土地分割等問題，各地要進一步優化簡化相關審批程序，為解決混合所有制改革中的土地處置和變更登記提供便利。

試點企業數量不受《關於國有控股混合所有制企業開展員工持股試點的意見》規定的數量限制。試點企業名單由國家發展改革委、國務院國資委按程序報請國務院國有企業改革領導小組確定。

對納入混合所有制改革試點的企業，符合條件的，可以同步申請開展其他國有企業改革試點，按規定程序批准後，適用相關試點政策。

企業符合稅法規定條件的股權(資產)收購、合並、分立、債務重組、債轉股等重組行為，可按稅法規定享受企業所得稅遞延納稅優惠政策;企業以非貨幣性資產投資，可按規定享受5年內分期繳納企業所得稅政策;企業符合稅法規定條件的債權損失可按規定在計算企業所得稅應納稅所得額時扣除;在企業重組過程中，企業通過合並、分立、出售、置換等方式，將全部或者部分實物資產以及與其相關聯的債權、負債和勞動力，一並轉讓給其他單位和個人，其中涉及的貨物、不動產、土地使用權轉讓行為，符合規定的，不征收增值稅;企業重組改制涉及的土地增值稅、契稅、印花稅，符合規定的，可享受相關優惠政策。

有關部門抓緊對軍工企業國有控股類別相關規定進行修訂。類別修訂完成前，確屬混改需要突破相關比例規定的，允許符合條件的企業一事一議方式報國防科工局等軍工企業混合所有制改革相關主管部門研究辦理。

來源：證券時報

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