李小加談生物制藥行業投資：投資者必須自己作出選擇

“生物制藥是一個非常特殊的行業。當行業已經不能夠得到它所需要的資金時，港交所對於生物制藥的新政，是一種雪中送炭。行業的高監管為還未盈利的生物制藥企業的發展做了背書。但是，行業風險是我們的投資者必須認識到的——無法進行實質性的審查，專家亦不能替投資者做決定，公司上市的流量無法控制。因為行業的特殊性，沒有人知道企業的實質，專家只能在條例、信息披露、技術上把關，上市原則的公平公開公正也意味著交易所不能控制公司上市的流量。所以，投資者必須作出自己的決定和選擇。”在9月18日舉行的第三屆醫藥創新與投資大會上，港交所行政總裁李小加解讀了港交所對於醫藥生物板塊公司上市的基本理念。

李小加說，港交所對於未來可能是否會出現“一地雞毛”情況的答案是：“大概率一定會”。他認為，正常的市場一定有起伏。人為的控制，可能會降低起伏的幅度，推後起伏的時間，但不會從根本上解決問題。

“市場會經歷春夏秋冬。醫藥生物領域投資的高風險性在今天尤為突出。今天的大環境非常不同，醫療政策、健康產業、醫療產業等都進入了一個大變革、大重塑、大博弈的時代，相當一段時間內，我們必須要接受這樣的現實。”李小加認為：“鳳凰一定會再生。”在他看來，今天的中國是世界上最大的醫藥市場，面對最嚴重的人口老齡化問題、最大的醫藥需求問題，市場還遠遠得不到最基本的滿足，資本是最重要的媒介。“只要政府做到該做的事情，市場逐漸找到持久性的邊界，行業就會有爆發性的發展。”

面對資本的前赴後繼，李小加的看法是：“希望投資者認識到這個行業，這是個智者的市場、長遠的市場、高風險的市場。”

什麽人能贏？李小加給出的答案是：“這裏是一場糧草必備的馬拉松，而不是贏者通吃的賽馬場。投資者要把賭註放到更多選手身上，並保持始終的關註。”

同時，李小加也呼籲企業，要“善待”投資者。在這樣一個崇高的救病治人的行業中，他希望企業能夠以同樣的善、德回報投資者，保護投資者的投資熱情。

來源：上證報APP·中國證券網 作者：張雪

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