深高速動員1300餘人抗擊「山竹」

9月16日，「山竹」如期登陸廣東省。「山竹」是繼1983年「愛倫」颱風之後影響深圳最嚴重的颱風，具有「強度強，風雨影響重，強風影響範圍大，持續時間長」的特點。

深高速(00548-HK)公佈，公司立即實施排障保暢工作方案，16日晚間至17日淩晨6:00，公司組織各類應急、搶險、清障人員千餘人、應急車輛和設備百餘台全線開展路面清障工作，應急搶險人員雖經颱風登陸前已因多時奮戰而疲憊不堪，但依然堅持工作在第一線，克服風眼過後的強陣風和暴雨惡劣天氣的不利影響，清除路面障礙物，有力保障了深圳地區鹽排、鹽壩、龍大、南光、機荷、水觀、梅觀、沿江等共計205公里高速路段的安全運營，至17日淩晨6:30，各路段基本恢復通行，確保了深圳市民在17日的正常出行。

本次抗台工作深高速共投入1300餘人參與應急回應，應急救援設備包括吊車、拖車、高空作業車等40餘輛，安置轉移在建工程項目一線作業人員5661名，其他應急物資基本確保應急響應需求。

截至17日上午12:00，深高速未發生人員傷亡事故和重大損失事故，公司直管各高速公路路段未發生人員傷亡的交通事故。

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