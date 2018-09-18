香港第三季出口指數急跌至收縮領域 全年出口增長預測削半--貿發局

中美貿易爭端加劇，香港貿易發展局周二公布的香港第三季出口指數急跌至35.8的收縮領域，扭轉了第二季創29個季度以來最高水平的良好局面，顯示出口商對香港短期出口前景的信心明顯轉淡；貿發局並將今年香港整體出口增長預測，由原來的6%下調至3%

貿發局研究總監關家明表示，雖然香港7月出口升10%，但出口商對香港短期出口前景的信心明顯轉淡；而中美貿易摩擦帶來的直接影響漸浮現。

“由於中美貿易摩擦帶來的不明朗因素增加，貿發局對今年香港整體出口增長預測由6%下調至3%。”他說。

香港的出口自去年末回升，至今年第二季重回擴張區域，升至54.1的29個季度最高，但第三季卻按季急降18.3點，為自2006年第二季以來最大的季度跌幅。

有超過三分之一的受訪出口商表示他們的出口表現已受到負面影響，較今年第二季的21.3%顯著增加。至於因中美貿易摩擦而受到負面影響的出口商中，超過一半遭遇買家減少訂貨量的情況，四分之一表示須承擔加征關稅帶來的成本。

關家明表示，香港出口商宜多元化發展業務，開拓新興市場如東盟國家。他指出，去年東盟區內生產總值(GDP)合計達2.76萬億美元，是世界第六大經濟體，預料未來年均增長5%，至2030年將成為第四大經濟體。

數據顯示，幾乎每個行業都擔憂出口放緩，包括玩具(43.6)、鐘表(43.5)及機械(42.5)。整體下跌最多的是電子產品業，由2018年第二季的55.2跌至第三季的35.2。服裝業是另一個大幅下滑的行業，由第二季的43.6下跌至第三季的32.8。

貿發局經濟師馮凱盈指出，香港出口商對美國最不樂觀，今季指數僅為39.8，為2009年以來最低。日本(48.9)和歐盟(43.3)亦回落至收縮領域。中國內地(50.2)的指數高於其他主要出口市場，反映港商對內地市場較具信心。

此外，貿易價值指數(44.8)、采購指數(45.5)和就業指數(47.9)均跌至收縮領域，進一步證明出口信心全面減弱。

香港出口指數由貿發局編制，指數高低代表正面或負面采購情緒，50為盛衰分界線。

路透香港9月18日

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