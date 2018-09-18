【華冠投顧】盤中解析：貿易戰擴大 先下後上

劉彥良 分析師

反映美中貿易戰擴大，台股順勢回測空方缺口。根據過往經驗，摩台指拉高結算後，接下來的台指期結算就會傾向壓在低檔，加上前幾次外資期貨淨多單降到 2 萬多口時都是相對低檔。兩相對照下，研判本周台股可望先下後上，投資朋友切莫因台股連兩日拉回而失了方寸。

大立光 (3008) 遭法人調降目標價盤中殺至跌停，加上昨天蘋果拉回逾 2%，今天包括三王在內的蘋概股多數表現不佳，不過撇開三王的影響後，台股其實並沒有跌，也就是說這是法人刻意在壓指數，這點也符合第一段的看法。

大宇資 (6111) 早盤創高 133 元後受盤勢拖累翻黑但跌幅不重，唯黑 k 棒的成交量已大於昨日且頸線壓力落在 135.5 元，明天若無法補量上攻則建議投資朋友可考慮見好就收獲利入袋，待拉回再重新低接。

紡織股方面，光明 (4420)、東隆興(4401)、利勤(4426) 和銘旺實 (4432) 盤中拉高後都遇獲利回吐賣壓，投資朋友亦可先跑一趟，等拉回再接。

上櫃指數今天表現較弱，主要是受到漲價概念股的影響。國巨 (2327) 庫藏股屆滿，執行率 66% 低於預期，拖累漲價概念股的表現，唯技術指標已在低檔，這兩周應有機會展開反彈，持有者不用殺低，空手欲搶反彈者宜靜待買點不用急著出手。

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