【運達投顧】本週指數區間個股操作為主

◆盤勢分析

美中新一輪貿易談判的同時，川普卻準備對中國 2,000 億美元商品加徵關稅。對此，引發中方鷹派勢力的反撲考慮回絕談判，甚至可能對美方採取出口限制，阻斷關鍵零組件供應，美中貿易戰撲朔離迷對台股的反彈會受消息面干擾，加上本週是台指期結算對台股的動向應該先以區間看待，操作以個股為主，本週的操作重點分析如下：

1. 美中貿易戰目前都還是受消息面干擾，以亞股今天表現來看也都出現拉回整理，中國股市好不容易上週破底出現反彈但是今天又破 5 日線還是有再探低點的壓力，就匯率來看人民幣上週在股市反彈時匯率卻沒有升破月線今天仍偏向貶值，以此來看貿易戰的干擾對股市仍是變數，所以今天新台幣匯率走貶也使得股市的反彈無法延續，就國際股是目前的結構來看，道瓊近日創波段高點但高科技股反彈一天後又出現拉回，可見美股暫時以高檔區間看待，亞股能從低檔有翻揚機會者以韓股為主，若是南韓股市可以站上前高 2322 點脫離七月以來的盤整區，那麼台股就有明顯的反彈機會，但就目前亞股的狀況來看台股本週在台指期結算的干擾會偏向忽漲忽跌的區間走勢，所以操作重點應該放在個股會比指數穩定的多。

2. 外資上週五期貨多單增加 1.1 萬口來到 3.2 萬口，不過週三台指期就要結算了所以這裡的多單只能視為短線進出，期貨結算是否有拉高的機會這一點還要搭配匯率與台灣 50 的走勢來研判，匯率沒走升而台灣 50 週五站上月線今天又回測月線且這兩天成交量都不大，可見權值股並沒有攻擊訊號，既然台灣 50 只是先走區間所以台股就不會太強，今天量縮成交量約千億沒有爆量下跌就不會有量價失控的問題，所以台股本週會先在前低 10667 到月線 10889 點間走區間，若是結算權值股稍做表態突破月線且在量縮的背景也不需對指數有太多遐想，且還要留意外資選擇權的倉位變化，賣權目前是 5.2 萬口仍是比期貨多單多但只有約兩倍附近，還沒有達到四倍以上的完全避險，所以目前外資的操作還沒有全面翻空的現象因此仍有個股表現的空間。

3. 以台股結構來看上週五很多個股跌深反彈，如：被動元件矽晶圓光學類股，今天可以看出很多個股只有一天的行情，如：玉晶光環球晶全新智寶禾伸堂國巨華新科嘉聯益新唐聯發科… 等，可見融資減幅不夠者反彈遇到套牢籌碼因此反彈空間不大甚至還要留意會有創低的風險，所以選股我們仍建議以經過擴底融資減肥後不會有融資追繳者為主，這一類的個股走出波段者如網龍醣聯順達都已經先上攻一段，本週新的輪動方向可留意 5G 及能源股以及還在低檔的生技股這幾個方向。

運達投顧 蕭春源 分析師

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。