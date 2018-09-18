滬深三大股指集體衝高回落 滬指跌0.12%

今日，滬深兩市股指集體小幅低開，隨後快速拉升走強，創業板指一度上漲逾1%。盤中雖有券商、鋼鐵等板塊崛起帶動滬指小幅拉升，但動能不足，滬指不久便發生回落，深成指走勢與滬指基本一緻，創業板指表現較強，持續紅盤震蕩，但漲勢未能持續，拉升過後便一路走低，三大股指集體翻綠。兩市熱點較為淩亂，未出現強勢領漲板塊。

截止午間收盤，滬指收報2648.53點，跌0.12%，成交487億;深成指早盤收報7960.80點，跌0.48%，成交額667億;創業板早盤收報1347.19點，跌0.19%，成交額209億。

從盤面上看，寧夏、水泥、自貿港、物流、鋼鐵、券商等板塊漲幅居前，採掘服務、養殖業、軍工、豬肉、白酒等板塊跌幅居前。

截止11:31分，滬股通淨流入5.84億，深股通淨流入0.09億。

對於後市，國泰君安策略團隊稍顯樂觀。該團隊認為，當前風險溢價的影響正在收斂，投資者對新興市場等的擔憂正出現緩解。這些均有利於市場風險偏好的提升，進而驅動中期反彈的展開，預計下一階段的市場重點仍在製造業中的TMT。

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