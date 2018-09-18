美國對中國商品最新征稅舉措將豁免蘋果手表等多種科技產品

美國政府一名高層官員周一表示，美國最新一輪對中國商品加征關稅的計劃將豁免蘋果(AAPL.O)旗下的Watch和其他消費產品。

美國政府對2,000億美元中國商品征稅的提議，招致來自科技企業的反對聲浪；但該名官員宣布的最終征稅產品清單中，並不包括許多知名的消費品牌和產品。

這名官員稱，征稅舉措將於9月24日生效，稅率為10%，年底時還將提高至25%。

智能手表和使用藍牙無線通訊的設備--譬如蘋果旗下的AirPod以及其他與智能手機搭配使用的產品--將被排除在新的征稅清單之外。

在此前一輪500億美元的關稅措施中，特朗普政府在6月份的最終名單中去掉了平板電視。

新關稅名單中不包括Fitbit Inc (FIT.N)等健康追蹤設備，該公司曾向監管機構發信稱，關稅措施將累及其在美國的投資。

但該官員稱，路由器等協助計算機網絡運行相關產品仍然在新關稅名單中。這可能影響到較小型的科技公司，如生產家用路由器的Eero，該公司曾要求獲得關稅豁免。共有300個商品類目獲得關稅豁免，包括部分非科技類消費品，如自行車頭盔和嬰兒汽車安全座椅。

盡管做出這些調整，新關稅措施仍然涵蓋價值約2,000億美元的中國商品，是不斷升級的中美貿易爭端的部分內容。

蘋果和Eero沒有回覆路透尋求置評的請求，Fitbit未予置評。蘋果執行長庫克上月與特朗普共進了晚餐，不過兩人都沒有透露交談的細節。

蘋果本月稍早在對政府提案置評的信函中表示，美國的關稅措施會影響包括Watch在內“大範圍”蘋果產品的價格。

“我們對這些關稅措施的關切之處在於，美國會不會受到最嚴重的沖擊，這會不會導致美國經濟增長放緩、競爭力降低，對美國消費者而言價格上漲，”蘋果在信函中稱。

繼蘋果發表此番評論後，特朗普在9月8日發表推文稱，蘋果要想避免關稅，有“簡單易行的解決方案”，那就是“在美國生產你們的產品，而不是在中國。現在就開始興建新工廠吧！”

彭博周一稍早報導稱，蘋果的Watch將不會面臨新一輪關稅。

路透9月17日

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