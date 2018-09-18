陳德霖：「轉數快」推出後香港零售支付將發生重大改變

本港快速支付系統「轉數快」今日啟動。金管局總裁陳德霖表示，「轉數快」推出後香港零售支付生態將會發生重大改變，除銀行同儲值支付工具營運商在用戶和商戶群相互之間競爭外，市民的生活習慣，包括購物和支付都會逐漸改變。「轉數快」加上金融科技發展，例如虛擬銀行，將幫助香港銀行業進入「智慧新紀元」。

陳德霖在匯思文章中指出，「轉數快」是世界上獨一無二的快速支付系統，經過兩個星期的收款人登記後，預計本月底可以全面啟用同開通。

他提到，相比一些國家同地區，香港在零售支付方面，例如個人支付商戶（P2B）或個人對個人支付（P2P），效率並不是太理想。這個局面在2016年出現突破，金管局首次發出牌照，給13家營運商經營「電子錢包」。但即使如此，香港零售支付仍然存在主要三方面樽頸，包括小額銀行間轉帳、從銀行帳戶為電子錢包充值，以及不同電子錢包系統之間轉帳。他認為，如果不解決這些樽頸，香港金融基建不算達到國際先進水平。

現有21家銀行及10家儲值支付工具營運商參與，滙豐、恒生、中銀、星展香港及工銀亞洲率先表示，已連接至快速支付系統，並且不會向客戶收取手續費。

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