【華冠投顧】傳言關稅降10%、市場觀望意味濃

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

3037 欣 興：

類股逢利多大漲，量能已經過今年年初大量區，唯股價未創高，須留意未來三日，股價是否能再創新高！

3653 健 策：

股價經過上周整理換手後，今天帶量再度攻擊，由於 AMD 題材是趨勢，後續個股仍有表現的空間。

1590 亞德克：

股價跌深之後，出現帶量的反彈，而今天的量能，已經創去年 11/30 日以來的新高量，若量能續升溫，則股價趨勢有機會改變。

5371 中光電：

橫向整理近兩個星期之後，出現帶量大漲的表現，而明後天就是趨勢表態點，留意開高之後的內、外盤價的變化。

6111 大宇資：

繼上周五強勢大漲之後，股價今天再度續揚，由於國際市場反遊戲利多，是否續強仍須觀察量能有無放大！

#一分鐘盤勢解析：

國際市場傳出美國總統川普，考量年底的期中選舉，希望市場的價格波動減緩，指標幕僚加快對中國，2000 億美元的商品課稅，全球股市因而量縮下跌，不過，由於美國進口商的反彈，高關稅將會影響進口商的成本，因此川普政府可能會調降稅率到 10%。若此，股市理應視為小利多而反應向上，不過由於近期新聞、消息多，投資人仍偏向確定結果才會進場表態。

台股今天量縮整理，除了反應中美貿易戰影響之外，技術線型也遇半年線下彎，讓大盤指數出現開低走低的格局。另外，台積電的拉回、被動元件的整理，對於指數而言，都沒有正向的幫助，而風電、ABF 族群上揚，對於大盤的趨勢幫助有限，看來大盤後續區間整理格局不變，類股、個股依題材各自表現囉！

歡迎免費加入鍾騏遠老師的 Line 群組 ID：https://goo.gl/2qLvaM

詳細操作策略，請加入鍾騏遠 老師 Line 群組

服務電話：(02)6632-1000

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg