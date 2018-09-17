金管局今天啟動快速支付系統「轉數快」

香港金融管理局（金管局）宣布今日(9月17日)啟動快速支付系統，並將它命名為「轉數快」。

新系統是金管局於2017年9月宣布有關推動香港邁向智慧銀行新紀元的7項措施之一。「轉數快」每日24小時、每星期七天全天候運作，提供平台全面接通不同銀行及儲值支付工具營運商，讓市民可以隨時隨地進行跨銀行及儲值支付工具的即時資金轉帳。市民用手機號碼或電郵地址作為收款人的識別代號，就可以即時進行支付或轉帳。除港元外，「轉數快」亦支持人民幣支付交易。

金管局總裁陳德霖表示：『「轉數快」是全球獨一無二的小額實時支付平台，支援港元和人民幣以手機號碼、電郵地址或二維碼轉帳，全面接通銀行和儲值支付工具帳戶，令零售轉帳和支付可方便快捷地進行。「轉數快」的推出，標誌著組成香港金融基建核心部份的支付系統將進入一個新紀元，既為零售支付業帶來新機遇，亦促進金融科技創新，為市民提供更大方便和新體驗。』

市民今日開始可以通過參與銀行及儲值支付工具營運商的手機程式在「轉數快」登記手機號碼或電郵地址作爲收款帳戶代碼。從9月30日開始，市民可使用「轉數快」轉帳、支付和收款。目前有21間銀行（包括大部分零售銀行）及10家儲值支付工具營運商參與了「轉數快」系統，為客戶提供服務。

正如港元結算所自動轉帳系統（CHATS）及人民幣CHATS般，港元「轉數快」及人民幣「轉數快」均會根據《支付系統及儲值支付工具條例》受金管局監管。該條例亦為透過港元「轉數快」及人民幣「轉數快」所作交易的交收終局性提供法定支持，保障交收終局性免受破產清盤法例或任何其他法例規限。

此外，為推廣二維碼支付，金管局宣布推出香港零售支付共用二維碼標準，以及相關流動應用程式。今日推出的免費流動應用程式稱為「香港共用二維碼」（HKQR），可將不同支付服務營運商的二維碼整合成為一個綜合二維碼。此舉可方便商戶，尤其中小企，利用同一個二維碼接受不同方式支付，而毋須向客戶展示多個二維碼。HKQR流動應用程式可於今日起在 Google Play Store及Apple App Store下載。

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