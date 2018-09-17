螺絲螺帽居今年產值及出口可望創新高 出口歐盟、美國為主

經濟部今 (17) 日公布產業經濟統計，台灣今年螺絲螺帽產值及出口可望創新高，美國為出口主要市場，累計今年前 8 月對美出口 11.5 億美元，占 37.3%；台灣在美國及歐盟螺絲螺帽進口市場市占率居冠，領先中國大陸。

經濟部統計，2014 年台灣螺絲螺帽產值創下 1297 億元歷史新高，2015 及 2016 年因全球經濟走緩，企業投資轉趨保守，加上國際競爭激烈低價搶單，連續兩年產值略減，2017 年受惠於景氣復甦，及國際原物料價格走揚，產值增至 1269 億元，今年延續經濟復甦動能，外銷接單暢旺，累計 1 至 6 月產值 695 億元，年增 15%，預估全年產值可望突破 1400 億元，再創歷史新高紀錄。

經濟部表示，台灣螺絲螺帽以出口為導向，直接外銷比率約占 8 成以上，2017 年受惠主要出口地區景氣加速復甦，加上鋼價調漲，出口值 40.9 億美元，攀上歷史最高峰，今年外銷接單持續暢旺，加上國內螺絲產品積極朝高值化發展，開發航太、汽車及醫療應用領域，出口平均單價提升，累計 1-8 月出口值 30.8 億美元，年增 16.6%，預估全年出口值可望突破 45 億美元，再創歷史新高紀錄。

台灣螺絲螺帽主要出口市場以美國為首，累計今年 1-8 月對其出口 11.5 億美元，占 37.3%；對德國出口 3 億美元，占 9.9% 居次；對荷蘭、日本出口各占逾 5%；對英國、加拿大、中國大陸出口各占逾 3%，前 7 大合占 68.7%。就出口值年增率觀察，除中國大陸增 6.7%、英國增 1.4% 外，其餘都有二位數成長。

針對台灣在美國螺絲螺帽進口市場市占率觀察，今年 1-6 月台灣市占 32.0% 居首位，中國大陸占 25.8% 居次，日本占 11.5% 排名第三；在歐盟進口市場，台灣市占 25.4% 居冠，中國大陸占 19.4% 居次，於 2017 年超越美國，美國占 13.2% 退居第三。