港交所因應「山竹」為人民幣期貨及港元利率期貨結算價作應變安排

天文台表示，超級颱風「山竹」開始逐漸遠離本港，預料會在黃昏前後在珠江口以西沿岸登陸，但與山竹相關具破壞性的東南暴風至颶風仍影響本港，預料十號颶風信號仍會維持數小時。

根據港交所就颱風期間的安排，如果明天(17日)上午9時正仍掛8號或以上颱風訊號，港股上午將會休市。如果明天中午12時正繼續掛8號或以上颱風，港股將全天停止交易。

此外，因可能發出的颱風信號將對人民幣貨幣期貨期權以及港元利率期貨九月份合約的結算產生影響，交易所特作出本次應變安排。最後交易日(期貨合約)與到期日(期權合約)均為2018年9月17日(星期一)。

有關人民幣貨幣期貨及人民幣貨幣期權的安排，若香港財資市場公會(HKTMA)沒有在最後交易日/到期日(即2018年9月17日)公布美元兌人民幣(香港)即期匯率價，則下個營業日財資市場公會於11時30分左右公布的美元兌人民幣(香港)即期匯率價及WM/Reuters 於11時公布的即期歐羅兌美元、美元兌日圓與澳元兌美元匯率價將被用作計算最後結算價及正式結算價。

有關港元利率期貨的安排，若香港銀行公會(HKAB)沒有在最後交易日上午11時15分公布港元利息結算利率，則香港銀行公會在最後交易日下午2時30分公布的港元利息結算利率將被用於計算相關的最後結算價。若香港銀行公會沒有在最後交易日公布港元利息結算利率，則其下個營業日上午11時15分公布的港元利息結算利率將被用作計算最後結算價。



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