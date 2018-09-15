富時羅素：最快下周決定是否納入A股 權重或超MSCI

9月14日，指數公司富時羅素表示 ，最早將於下周作出是否納入A股的決定，納入比例可能超過MSCI。

富時羅素CEO Mark Makepeace 9月13日接受彭博電視采訪時表示，公司將於下周稍晚，或者下下周決定是否將A股納入全球新興市場基準指數，隨後會決定納入比例。他說：“納入的權重可能高於0.8%，我們將很快做出決定並宣布。”

MSCI官網顯示，A股占其新興市場指數的初始權重為0.8%。

富時羅素是英國倫敦交易所下面的全資公司，其指數產品吸引了超過15萬億美元的資金。

“我們的客戶都是一些大型資產管理人，他們通常會有更長遠的眼光，”Makepeace表示，“所以短期波動可能影響他們做決定的時機，但他們真正在乎的是如何參與長期的增長。”

法國巴黎銀行在8月的報告中指出，中國逐步被納入全球股票和債券基準指數可能刺激1.3萬億至1.45萬億美元的資金流入，並在未來幾年內重塑資產類別之間的交易關系。除了MSCI和富時羅素，摩根大通和彭博巴克萊指數也可能在明年做出調整。

對於A股納入的權重考量，Makepeace解釋道，由於外資最多只能在中國A股股票中持有30%，並且滬深港通的交易也有額度限制，“所以我們要判斷納入中國的比重應該是多少，不會沖擊市場，也不會因為納入的比重太高，導致外資無法持有。”

此前，MSCI宣布，從2018年6月開始將中國A股納入MSCI新興市場指數。在6月21日發布的聲明中，MSCI表示計劃分兩步實施A股的初始納入計劃，MSCI董事長兼首席執行官亨利·費爾南德茲（Henry Fernandez）當時介紹稱，第一步是在5月的半年度指數評審時納入2.5%的權重，第二步在8月的季度指數評審時納入剩下的2.5%。基於總計為5%的納入因子，這些A股約占MSCI新興市場指數0.78%的權重。

在2018年5月底舉行的“衍生品市場國際化暨股指類衍生品市場發展論壇”上，富時羅素公司大中華業務拓展總監黃聖融稱，中國擁有全球第二大的股票市場，一直以來海外投資者對投資中國股市都十分感興趣。MSCI納入中國A股正給海外投資者提供了一個機會。未來也將有更多的國際指數會將A股納入其中，富時羅素就是其中之一。她說，富時羅素將考慮在今年9月將A股納入羅素全球指數體系。

2015年5月26日，富時羅素指數公司宣布將啟動將中國A股納入富時全球股票指數體系的過渡計劃。富時羅素指數公司專門為A股設計了相應的臨時過渡指數，但A股還未真正納入富時全球股票指數體系。臨時過渡指數包括富時新興市場含A股指數、富時環球含A股指數等。

2017年9月，富時羅素對A股進行評估，但由於資本流動性和清算方面尚不能達標，A股未能納入富時全球股票指數體系中。

2018年9月，富時羅素將再次對A股進行評估，在A股已納入MSCI旗艦指數後，A股也有望納入富時全球股票指數體系。

廣發證券認為，A股如納入富時指數，預計給A股帶來的短期資金流與納入MSCI相當，將進一步加快A股融入全球資本市場步伐，以龍為首風格將進一步強化。追蹤富時全球及新興市場指數的基金規模小於追蹤MSCI指數的基金規模，但預計A股在富時全球及新興市場指數中的權重高於MSCI。

澎湃新聞記者 孫銘蔚 來源：澎湃新聞

責任編輯：陳悠然 SF104

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