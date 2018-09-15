客盤購匯不減人民幣收盤下跌

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周五收跌，中間價則升近130點至一周新高。交易員稱，市場風險偏好回升持續推低美元指數.DXY，中間價順勢上行，但境內客盤仍偏購匯，各方對中美談判前景亦持續看淡，不過市場亦忌憚大行出手維穩，短期人民幣料難擺脫區間走勢。

他們並表示，由於市場整體波動相對較小，機構繼續趁機倒量，沖擊年度排名；離岸人民幣流動性回歸寬松，在岸銀行間流動性亦延續充裕，境內美元長端掉期從周中的100點左右高點回到30點左右，不排除後續重回負值的可能性；由於人民幣即期匯率被壓制，離、在岸美元/人民幣期權波動率回落明顯。

“結匯的少了，有點購匯就下不去，感覺央媽也不想人民幣升值，”一中資行交易員稱，“感覺美指也還沒出趨勢的樣子，等等看加息之後再說了。”

另一中資行交易員稱，中國經濟面臨下行壓力，最終還是會反應在匯率、利率上；年內美元小幅調整可能性並不是沒有，但真的能有多少幫到人民幣，還是要看人民幣本身。

全球匯市方面，歐元/美元周五升至1.17美元上方，創兩周高位，因美國通脹率數據較預期疲軟，持續打壓美元，而整體投資信心回升，亦支撐歐元。

與此同時，土耳其央行周四的升息決定，引發新興市場資產全面回升，對美國與中國展開新一輪貿易談判以化解緊張情勢的憧憬，亦進一步提振周五整體市場信心。

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